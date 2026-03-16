Giá vàng hôm nay 16/3: Giảm phiên thứ hai liên tiếp

Giá vàng tiếp tục giảm trước áp lực từ đồng USD mạnh và những lo ngại về lạm phát liên quan đến cuộc xung đột Iran.

Trong khi đó, những dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng nhẹ trong tháng 1. Chiến sự tại Trung Đông càng khiến nhà đầu tư dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không sớm giảm lãi suất. Điều này đồng nghĩa lãi suất có khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao, qua đó hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu - hai yếu tố vốn thường gây áp lực lên giá vàng.

Tuy nhiên, theo Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, thị trường vẫn cực kỳ lạc quan về vàng trong dài hạn dựa trên các yếu tố cơ bản và sự ổn định tương đối của nó vào thời điểm này không phải là điều đáng lo ngại.

Mặc dù vàng được đánh giá cao như một công cụ truyền thống để phòng ngừa lạm phát và các thời kỳ bất ổn nhưng lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của nó bằng cách làm tăng chi phí nắm giữ vàng thỏi.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng (mua) - 182,6 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 179,6 triệu đồng/lượng (mua) - 182,6 triệu đồng/lượng (bán),cũng không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.012 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo khảo sát mới nhất của Kitco News, giới phân tích Phố Wall vẫn chia rẽ về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Một bộ phận chuyên gia cho rằng vàng vẫn còn dư địa tăng giá nếu tiếp tục giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng. Theo một số chuyên gia, việc giá vàng duy trì giao dịch trên ngưỡng 5.000 USD/ounce là tín hiệu đáng chú ý. Điều này cho thấy thị trường vàng thế giới đang dần chấp nhận mức giá cao mới của kim loại quý và nếu mốc hỗ trợ này tiếp tục được giữ vững, giá vàng có thể có thêm cơ hội tăng trở lại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cảnh báo khả năng điều chỉnh vẫn hiện hữu, tuần này có thể xuất hiện biến động khi Fed tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ.