Không chỉ vàng, bạc và loạt kim loại quý này đang tăng như vũ bão

Theo số liệu từ TradingView, giá vàng đã tăng 44%, đạt mức kỷ lục 3.784 USD/ounce. Bạc còn gây ấn tượng hơn khi tăng 53% lên 44,32 USD/ounce. Bạch kim dẫn đầu đà tăng với 60%, đạt 1.452 USD/ounce, trong khi palladium cũng nhích 33% lên 1.207 USD/ounce.Trong khi đó, Bitcoin – từng được xem như “vàng kỹ thuật số” – chỉ tăng hơn 20%, đạt 113.000 USD. Sự chênh lệch này cho thấy niềm tin của giới đầu tư đang nghiêng hẳn về kim loại quý như nơi trú ẩn an toàn giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

Điều gì khiến vàng và các kim loại quý trở thành kênh trú ẩn?

Các nhà phân tích nhận định kim loại quý tiếp tục giữ vai trò “hàng rào chống lạm phát” trong bối cảnh triển vọng tài khóa của các nền kinh tế lớn suy yếu, cuộc chiến thương mại gia tăng và lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một yếu tố quan trọng khác là hoạt động gom vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), hiện các ngân hàng này đang nắm giữ tổng cộng khoảng 36.000 tấn vàng. Xu hướng mua mạnh bắt đầu từ sau đại dịch Covid-19 và tăng tốc kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Trong ba năm qua, họ đã bổ sung hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm – mức cao gấp đôi so với trung bình của thập kỷ trước.

Vì sao Bitcoin bị bỏ lại phía sau?

Khác với vàng, Bitcoin vẫn chưa được công nhận là tài sản dự trữ trong bảng cân đối của các ngân hàng trung ương. Điều này hạn chế vai trò của tiền số trong hệ thống tài chính quốc tế.Ngoài ra, đà tăng của Bitcoin cũng bị kìm hãm bởi hiện tượng bán ra từ các ví cũ mỗi khi giá vượt 110.000 USD. Lượng cung lớn này đã triệt tiêu phần lớn dòng vốn mới chảy vào qua các quỹ ETF, khiến giá Bitcoin khó bứt phá so với các kim loại quý.