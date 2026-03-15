Chuyên gia đưa dự báo giá vàng tuần tới

Tuần qua, giá vàng đã quay đầu giảm trong 3 phiên cuối tuần. Chốt tuần, vàng SJC niêm yết tại 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng, giảm 2,4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần liền trước.

Trên thế giới, giá vàng dao động trong biên độ từ 5.000 – 5.240 USD/ounce trong tuần và chốt tuần tại 5.017,7 USD/ounce, giảm mạnh tới 250 USD mỗi ounce sau 1 tuần.

Chuyên gia đưa ra dự báo khác nhau về triển vọng ngắn hạn của giá vàng

Trái với giai đoạn đầu của xung đột Trung Đông đã khiến giá vàng tăng dựng đứng, thì khi xung đột kéo dài, các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến những phản ứng dây chuyền của nó.

Đó là giá dầu tăng kéo theo lạm phát tăng, kìm hãm tăng trưởng kinh tế, qua đó khiến Fed trì hoãn giảm lãi suất. Cùng với đó, mọi sự quan tâm cũng đang đổ dồn vào đồng USD với vai trò là đồng tiền dự trữ thế giới, qua đó cũng gây áp lực cho giá vàng.

Hiện thị trường tài chính đang ở giai đoạn chờ xem cuộc chiến Iran sẽ diễn biến thế nào, sẽ kéo dài bao lâu. Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch đang nắm giữ các vị thế mua cực lớn đối với kim loại quý, thì việc họ thanh lý bớt một số vị thế này khi thị trường chứng khoán giảm và có nhiều bất ổn hơn là điều dễ hiểu.

Với diễn biến bất định, các chuyên gia cũng tỏ ra khó khăn khi dự đoán về hướng đi ngắn hạn của kim loại quý.

Trong số 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có 6 chuyên gia, tương đương 40%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ở chiều ngược lại, cũng có 6 chuyên gia dự đoán giá sẽ giảm. Ba người còn lại – chiếm 20% tổng số – cho rằng rủi ro sẽ cân bằng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã thu được 270 phiếu bầu, cho thấy tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ hầu như không thay đổi so với tuần trước.

Cụ thể, 169 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 63%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; trong khi 32 người khác, tương đương 12%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá; 69 nhà đầu tư còn lại, chiếm 26% tổng số, dự kiến ​​giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Tuần tới, lịch trình tin tức kinh tế chủ yếu xoay quanh các thông báo về lãi suất, với các ngân hàng trung ương của Úc, Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Anh và châu Âu.

Cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất. Mặc dù điều này đã được dự báo trước, song một số chuyên gia cho rằng nó có thể vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực đến kim loại quý.