Cuối ngày 24-9, giá vàng miếng SJC tăng trở lại, USD quay đầu giảm

Cuối ngày 24-9, giá vàng miếng SJC tại các công ty vàng lớn được giao dịch quanh 133,1 triệu đồng/lượng mua vào và 135,1 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 300.000 đồng so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC liên tục biến động. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% tiếp tục ổn định quanh 128,8 - 131,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Dù vậy, so với mức cao nhất 135,8 triệu đồng/lượng lập hồi đầu tháng 9, giá vàng miếng SJC vẫn đang thấp hơn 700.000 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chiều 24-9 theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 3.764 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 10 USD mỗi ounce so với buổi sáng. So với mức đỉnh lịch sử, giá kim loại quý trên sàn quốc tế đang thấp hơn khoảng 20 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC tăng vào cuối ngày

Theo giới phân tích, giá vàng đang được hưởng lợi trước bối cảnh đồng USD duy trì ở mức thấp và xu hướng cắt giảm lãi suất để nới lỏng chính sách tiền tệ ở nhiều nước. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá vàng có thể chịu áp lực giảm do nhà đầu tư chốt lời – sau nhiều ngày liên tục tăng nóng và lập đỉnh.

Về trung - dài hạn, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất cơ bản vào tháng 9, giới đầu tư kỳ vọng cơ quan này sẽ có thêm 2 đợt cắt giảm lãi suất tiếp vào tháng 10 và 12. Chính sách nới lỏng tiền tệ của Mỹ khiến trái phiếu kém hấp dẫn, đồng USD đi xuống, thúc đẩy dòng vốn chảy sang vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại vào khoảng 120 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng. Khoảng cách này đã thu hẹp đáng kể so với mức đỉnh 20 triệu đồng/lượng trước đó.

Trong khi giá vàng miếng SJC tăng trở lại, giá USD tại các ngân hàng thương mại lại đi xuống.

Cuối ngày 24-9, giá USD được nhiều ngân hàng thương mại niêm yết quanh mức 26.225 đồng/USD mua vào, 26.445 đồng/USD bán ra, giảm 3 đồng so với hôm qua và duy trì mức thấp trong nhiều tuần. So với một tháng trước, giá USD tại ngân hàng đã giảm khoảng 0,33%.