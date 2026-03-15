Giá vàng hôm nay 15/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giảm sâu ra sao?

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận, giá vàng hôm nay (15/3) tại thị trường trong nước đồng loạt giảm. Giá vàng SJC được các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu bán ra ở mức 182,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tương tự, các thương hiệu lớn ở Hà Nội như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức này.

Giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn của DOJI niêm yết ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn của Phú Quý niêm yết ở mức 179,5 - 182,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới phiên cuối tuần đang ở quanh giá 5.020,6 - 5.021,1 USD/ounce. Hôm qua, giá kim loại quý này duy trì tại mức 5.020,6 USD/ounce.

Mặc dù xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang, giá vàng thế giới trong tuần từ 9 - 15/3, chỉ giao dịch trong khoảng từ 5.020 - 5.200 USD/ounce, giảm mạnh so với mức đỉnh 5.423 USD/ounce của tuần trước đó.

Thị trường vàng toàn cầu tuần này biến động mạnh trong biên độ từ khoảng 5.000 – 5.240 USD/ounce. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ xung đột tại Trung Đông kéo dài và diễn biến phức tạp hơn.

VOV chia sẻ thông tin từ Kitco News, sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất và nhu cầu thanh khoản đô la Mỹ đang gây áp lực lên giá vàng, nhưng các nhà phân tích cho rằng, các nhà đầu tư không nên nhầm lẫn sự điều chỉnh giảm ngắn hạn với xu hướng dài hạn.

Trong ngắn hạn, lập trường chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vẫn là một trở ngại đáng kể. Với lạm phát vẫn ở mức cao, ngân hàng trung ương có rất ít dư địa để mạnh tay cắt giảm lãi suất ngay cả khi đà tăng trưởng kinh tế suy yếu. Điều đó có nghĩa là lãi suất có khả năng vẫn ở mức cao, hỗ trợ đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu - hai yếu tố thường gây áp lực lên giá vàng.

Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự chuyển hướng sang nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi đối mặt với giá tiêu dùng leo thang vốn đang bị trầm trọng thêm bởi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.