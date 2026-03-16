Loại quả trồng khắp Việt Nam, top đầu 'tốt nhất thế giới', giá chỉ vài nghìn đồng, ăn cực bổ từ già đến trẻ

Cây chanh được trồng phổ biến ở nước ta, ra quả quanh năm. Những vùng trồng chanh nổi tiếng có thể kể đến như Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Vĩnh Long… Nhờ khả năng thích nghi tốt, cây chanh cho quả quanh năm và có thể được trồng ngay trong vườn nhà hoặc trong chậu nhỏ để phục vụ sinh hoạt gia đình.

Hiện nay trên thị trường có nhiều giống chanh như chanh ta, chanh không hạt, chanh giấy, chanh vàng, chanh rừng… Mỗi loại chanh có hương vị và độ chua khác nhau. Giá chanh quả thường chỉ vài nghìn đồng mỗi quả nhưng lại mang giá trị dinh dưỡng đáng kể.

Giá trị dinh dưỡng của quả chanh

Tuy rằng quả chanh có kích thước nhỏ nhưng lại chứa rất nhiều dinh dưỡng, đặc biệt là hàm lượng dồi dào vitamin C. Trung bình mỗi quả chanh cỡ vừa (khoảng 67g) có chứa: 20 calo; 7g tinh bột; 0.5g chất đạm; 0.1g chất béo; 1.9g chất xơ; 22% RDI vitamin C; 2% RDI sắt; 2% RDI canxi; 2% RDI vitamin B6; 2% RDI thiamine; 1% RDI kali.

Chuyên trang Medical News Today của Mỹ đánh giá chanh là loại quả tốt nhất, bố sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, quả chanh được dùng trong các bữa ăn hàng ngày mang lại nhiều giá trị. Trong quả chanh ngoài nguồn vitamin dồi dào, còn chứa các chất oxy hóa, giúp bảo vệ mạch máu, giảm căng thẳng oxy hóa và ngăn ngừa các bệnh tim mạch mãn tính. Các chất chống oxy hóa trong chanh còn hỗ trợ giảm tác hại của gốc tự do, hạn chế hình thành nếp nhăn và tình trạng da khô khi lão hóa, giúp da khỏe và tươi trẻ hơn.

Dù có nhiều lợi ích, chanh vẫn cần được sử dụng hợp lý. Do chứa hàm lượng axit cao, chanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, đặc biệt với người mắc bệnh dạ dày, đường ruột.

Các chuyên gia khuyến nghị nên uống nước chanh pha loãng thay vì dùng trực tiếp. Tránh lạm dụng việc uống chanh để giảm cân như nhiều người mách bảo. Việc dùng chanh quá mức có thể gây mòn men răng, làm tăng nguy cơ sâu răng, nên sau khi uống hãy súc miệng sạch để bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Lợi ích bất ngờ của quả chanh

Quả chanh là thực phẩm giàu dinh dưỡng, khi sử dụng thường xuyên có thể hỗ trợ khả năng miễn dịch tự nhiên của cơ thể, giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch, sỏi thận, tăng cường hấp thu sắt và cải thiện độ tươi sáng của làn da. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của quả chanh đối với sức khỏe.

Nguồn chất chống oxy hóa dồi dào

Chất chống oxy hóa là các hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công từ các phân tử gốc tự do. Khi tồn tại ở số lượng lớn, gốc tự do có thể làm hỏng tế bào, từ đó tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính, bệnh tim mạch, tiểu đường và nhiều loại ung thư nguy hiểm.

Trong khi đó, quả chanh lại chứa nhiều hợp chất hoạt động tương tự chất chống oxy hóa, bao gồm flavonoid, limonoid, kaempferol, quercetin và axit ascorbic giúp bảo vệ tế bào.

Tăng miễn dịch

Mỗi quả chanh đều chứa rất nhiều vitamin C – chất dinh dưỡng có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch. Trong một số nghiên cứu gần đây, vitamin C được chứng minh có khả năng tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể chống lại tình trạng nhiễm trùng và các bệnh tật.

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu ở người cũng cho thấy việc bổ sung vitamin C thường xuyên có thể rút ngắn thời gian cũng như mức độ quan trọng của bệnh cúm và một số bệnh thông thường khác.

Cải thiện làn da

Chanh có một số tính chất có tác dụng cải thiện sức khỏe và độ tươi sáng của làn da. Loại quả này có hàm lượng dồi dào vitamin C cần thiết cho quá trình tái tạo collagen trong cơ thể.

Collagen giữ vai trò đảm bảo độ săn chắc và khỏe mạnh của làn da nên khi thường xuyên sử dụng chanh nói riêng và bổ sung vitamin C nói chung có thể tăng cường collagen và cải thiện độ sáng, đồng thời chống lão hóa cho làn da. Một nghiên cứu thực hiện trên 4000 người phụ nữ cũng cho thấy người bổ sung đầy đủ vitamin C có ít nếp nhăn và da ít khô hơn so với người không cung cấp vitamin C cho cơ thể.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Theo khảo sát, bệnh tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng quả chanh có thể hỗ trợ giảm một số yếu tố nguy cơ gây bệnh tim nhờ chứa nhiều vitamin C giúp giảm huyết áp – nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tim. Ngoài ra, vitamin C trong chanh còn bảo vệ cơ thể trước nguy cơ xơ vữa động mạch, một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Ngừa sỏi thận

Sỏi thận là những tinh thể khoáng đa dạng kích thước, khi tích tụ trong thận gây đau đớn và ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và chức năng thận nói riêng. Những tinh thể này có thể hình thành bên trong thận khi chất lượng nước tiểu quá đặc hoặc cơ thể dư thừa hàm lượng khoáng chất tạo đá cao, điển hình là canxi.

Trong khi đó, những loại trái cây có múi như quả chanh lại chứa nhiều axit citric hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận thông qua việc tăng mức độ citrate, đồng thời loại bỏ các khoáng chất tạo đá có trong nước tiểu. Nghiên cứu cũng chỉ ra được những người ăn nhiều trái cây có múi như cam, chanh,… có nguy cơ bị sỏi thận thấp hơn người ít khi sử dụng.

Tăng khả năng hấp thụ sắt

Sắt là loại khoáng chất thiết yếu tham gia vào quá trình tạo tế bào hồng cầu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Nồng độ sắt trong máu thấp có thể dẫn đến thiếu máu với những biểu hiện như mệt mỏi, khó thở khi tập thể dục, người xanh xao, da khô, rụng tóc nhiều,…

Những người theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay có nguy cơ thiếu sắt rất cao bởi các sản phẩm từ thực vật có hàm lượng sắt hấp thụ kém hơn so với sắt từ động vật. Khi này, bổ sung quả chanh vào chế độ ăn uống có tác dụng tăng cường hấp thu sắt từ thực phẩm thực vật, giảm thiểu nguy cơ thiếu máu. Bạn có thể uống khoảng 250ml nước chanh khi đang dùng bữa hoặc ngay sau khi dùng bữa để cơ thể hấp thu chất sắt hiệu quả hơn.

Giảm nguy cơ ung thư

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm và thường đến từ sự phát triển bất bình thường của một số tế bào trong cơ thể. Các loại quả có múi như cam, chanh, bưởi,… có các hợp chất được chứng minh có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư, ví dụ như flavonoid – chất chống oxy hóa ngăn chặn sự xuất hiện các đột biến gen dẫn đến ung thư.

Món ăn với quả chanh:

Nước chanh mật ong là một thức uống quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cung cấp năng lượng. Chanh và mật ong khi pha với nước ấm tạo thành một thức uống giúp kích thích tiêu hóa và thải độc. Thêm vào đó, nước chanh mật ong còn là lựa chọn tốt để tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào vitamin C từ chanh và các enzym tự nhiên từ mật ong. Nước chanh mật ong còn có tác dụng giảm ho và làm dịu cổ họng rất hiệu quả. Với cách làm đơn giản, chỉ cần pha một thìa nước cốt chanh và mật ong vào nước ấm, khuấy đều và thưởng thức. Đây là thức uống lý tưởng vào buổi sáng hoặc trước khi đi ngủ.

Ô mai chanh muối là một trong những món ăn vặt độc đáo từ chanh. Sự kết hợp giữa vị chua, mặn, và ngọt của ô mai chanh muối đã tạo nên một hương vị khó quên. Không chỉ là một món ăn vặt thú vị, ô mai chanh muối còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Mứt vỏ chanh là một món ăn ngọt ngào, có vị chua nhẹ và mùi thơm độc đáo. Vỏ chanh chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa, giúp mứt vỏ chanh không chỉ thơm ngon mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe.

Chanh muối là thức uống giải khát phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Chanh muối được làm bằng cách ngâm chanh với muối trong thời gian dài, giúp tạo ra một hương vị đậm đà và có tác dụng thanh nhiệt. Nước chanh muối không chỉ giúp làm dịu cảm giác khát mà còn cung cấp nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Nấm chiên giòn sốt chanh thơm ngon lạ miệng là sự kết hợp hài hoà từ vị tươi ngon của nấm cùng vị chua ngọt từ chanh và sự béo ngây từ trứng muối.

Sò điệp là loại hải sản chứa nhiều chất dinh dưỡng và đem lại sức khỏe. Cồi sò điệp là phần bổ dưỡng và ngon nhất của loại sò này. Đây là món cồi sò điệp sốt bơ tỏi và món cồi sò điệp sốt chanh.

Món sườn rim chanh và lá chanh vô cùng thơm ngon, đậm đà hương vị.

Để các món hấp dậy mùi, thơm nhẹ thoang thoảng, thì bạn chỉ cần trải dưới đáy nồi một lớp lá chanh tươi, vỏ chanh tươi sau đó đặt nguyên liệu chính lên trên, tiếp tục trải thêm một lớp chanh tươi lên trên nguyên liệu chính rồi tiến hành hấp chín thực phẩm. Còn đối với các món luộc, bạn chỉ cần thái nhuyễn một ít lá chanh tươi và rắc lên trên món ăn sau khi vừa luộc xong.

Gà sốt chanh vàng là món ăn ngon lạ miệng.

Một số mặt trái cần lưu ý khi sử dụng chanh

Trong đa số trường hợp, quả chanh là loại quả an toàn để sử dụng. Có rất ít hoặc hầu như không có trường hợp xảy ra tác dụng phụ đáng chú ý khi dùng chanh. Tuy nhiên, người bị dị ứng các loại quả có múi khác nên tránh sử dụng quả chanh vì chúng có thể gây ra một số triệu chứng dị ứng thực phẩm như sưng, nổi mề đay hoặc khó thở.

Ngoài ra, những người thường xuyên bị trào ngược axit dạ dày do ăn chanh hoặc uống nước chanh cũng cần cân nhắc khi sử dụng loại quả này. Các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như ợ nóng, đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn, khó nuốt,… có thể xuất hiện nên bạn tránh tuyệt đối không lạm dụng quá nhiều chanh.

Bên cạnh đó, sử dụng lượng chanh vượt quá mức khuyến nghị cũng tăng nguy cơ sâu răng bởi axit trái cây trong răng sẽ làm mòn men răng. Do đó, bạn nên súc miệng sau khi ăn hoặc uống nước chanh để giảm thiểu những tác dụng phụ này.