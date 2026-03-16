Sáng 16-3, vàng thế giới thủng mốc 5.000 USD/ounce, giá vàng miếng SJC vẫn neo cao

Sáng 16-3, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 182,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được SJC duy trì ổn định quanh mức 179,3 triệu đồng/lượng mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Mức giá hiện tại được xem là vùng thấp nhất của vàng trong nước trong hơn một tuần qua. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức rất cao.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 9 giờ sáng nay được phổ biến quanh 5.013 USD/ounce, giảm khoảng 7 USD/ounce so với giá cuối tuần.

Giá vàng thế giới biến động mạnh ngay khi vừa mở cửa giao dịch, có thời điểm thủng mốc 5.000 USD/ounce xuống chỉ còn 4.970 USD/ounce.

Giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới trên 24 triệu đồng/lượng

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng đang chịu áp lực khi đồng USD duy trì sức mạnh và giá dầu thô ở mức cao, khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản khác.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn tích cực nhờ nhu cầu mua vào mạnh từ các ngân hàng trung ương và khả năng xuất hiện thêm dòng tiền mới trên thị trường.

Bà Nawojka Wachowiak, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Ninepoint Partners, cho rằng chu kỳ hiện nay của vàng có nhiều điểm khác biệt so với trước. Trao đổi với Kitco, bà cho biết xu hướng tăng của vàng bắt đầu từ năm 2022 và kéo dài đến nay, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Còn trong giai đoạn đầu của chu kỳ hiện nay, dòng tiền từ các nhà đầu tư chứng khoán – cả tổ chức và cá nhân – vẫn chưa tham gia mạnh.

Chỉ đến gần đây, khi căng thẳng địa chính trị, tranh chấp thương mại và các rủi ro kinh tế gia tăng trong năm 2025, nhiều nhà đầu tư trên thị trường tài chính mới bắt đầu xem xét lại vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn.

"Vàng có thể đóng vai trò như một dạng bảo hiểm trong danh mục đầu tư, giúp phòng ngừa rủi ro tỉ giá, rủi ro địa chính trị và hỗ trợ đa dạng hóa tài sản" - bà Wachowiak nhận định.

Theo bà, nếu dòng vốn từ các nhà đầu tư tài chính tiếp tục dịch chuyển sang vàng, kim loại quý có thể được hưởng lợi trong thời gian tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 157,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC hơn 24 triệu đồng/lượng.

Đây là mức chênh lệch rất lớn trong thời gian gần đây, chủ yếu do giá vàng thế giới giảm nhanh hơn trong khi giá vàng trong nước điều chỉnh chậm hơn. Khoảng cách này cũng phản ánh đặc thù của thị trường vàng Việt Nam khi nguồn cung vàng miếng hạn chế và chịu sự quản lý chặt chẽ.