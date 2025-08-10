Giá vàng hôm nay 10-8: Liên tục lập đỉnh, dự báo còn tăng tiếp

Cuối tuần, ngày 10-8, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết 123,2 triệu đồng mỗi lượng cho chiều mua vào và 124,4 triệu đồng mỗi lượng cho chiều bán ra, tăng tới 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng cũng lập đỉnh lịch sử mới, vượt qua vùng 124 triệu đồng lập hồi tháng 4 vừa qua.

Diễn biến này của giá vàng gây bất ngờ cho các nhà đầu tư, khi thị trường kỳ vọng giá vàng miếng SJC sẽ giảm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% còn tăng mạnh hơn, khi được các doanh nghiệp điều chỉnh lên mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 119,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Với diễn biến này, giá vàng trong nước tăng nhanh hơn giá thế giới khi nới rộng cách biệt.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 3.399 USD/ounce, tăng khoảng 35 USD/ounce so với cuối tuần trước. Giá vàng tăng tuần thứ 2 liên tiếp, nhưng vẫn thấp hơn mốc đỉnh lịch sử hồi tháng 4 vùng 3.500 USD/ounce.

Dù tăng 2 tuần liên tiếp, các chuyên gia và nhà đầu tư đều đồng loạt dự báo giá vàng tăng liên tiếp, theo kết quả khảo sát của Kitco.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 16 triệu đồng

Tuần này, có 10 chuyên gia phân tích tại Phố Wall tham gia trả lời, trong đó có 60% ý kiến cho rằng giá vàng tăng tiếp, chỉ 10% ý kiến nhận định giá vàng giảm và 30% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 188 nhà đầu tư tham gia trả lời, trong đó cũng có tới 69% ý kiến cho rằng giá vàng tăng tiếp, 12% nhận định giá vàng giảm và 19% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Theo các chuyên gia, yếu tố mới nhất hỗ trợ giá vàng là việc Mỹ tuyên bố có thể áp thuế nhập khẩu vàng giúp kim loại quý này nhảy vọt vào cuối tuần. Thông tin về thuế quan của Mỹ đối với một số nước như Ấn Độ, Nhật Bản… trong tuần qua cũng giúp giá vàng hưởng lợi. Dù vậy, vẫn có những yếu tố khiến giá vàng có thể đi ngang hoặc giảm.

Giá vàng miếng SJC đang ở mức cao nhất từ trước tới nay

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, dự đoán giá vàng sẽ giảm sau khi kiểm tra mức 3.410 USD/ounce. Lãi suất tại Mỹ và đồng USD có thể sẽ tăng trước khi CPI công bố vào đầu tuần tới - dự kiến sẽ tăng trong tháng thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra, có khả năng Tổng thống Mỹ sẽ làm rõ các mức thuế quan, vốn được áp dụng cho một số mặt hàng vàng nhập khẩu. Khi đó, giá vàng sẽ suy giảm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 108 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng miếng SJC trên 16 triệu đồng/lượng.