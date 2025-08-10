Kinh tế 24h: Vietlott lãi gần 200 tỷ sau nửa năm

Vietlott lãi gần 200 tỷ sau nửa năm

Nửa đầu năm 2025, Vietlott ghi nhận doanh thu 4.565 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 52% chỉ tiêu 8.750 tỷ đồng do Bộ Tài chính giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 244 tỷ đồng, sau thuế gần 196 tỷ đồng, tăng 15%, đạt 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm (305 tỷ đồng). Xổ số tự chọn theo ma trận đóng góp lớn nhất (2.700 tỷ đồng, 56%), tiếp theo là quay số nhanh (1.755 tỷ đồng) và theo dãy số (242 tỷ đồng).

Tăng trưởng đến từ giải Jackpot liên tục ở mức trăm tỷ, kênh phân phối ổn định (thiết bị đầu cuối và điện thoại), sản phẩm mới Lotto 5/35 ra mắt tháng 6, và mở rộng tệp khách hàng Gen Z. Chi phí trả thưởng chiếm 85% giá vốn (gần 2.500 tỷ đồng), tăng 11%, phản ánh lượng người chơi và giá trị thưởng tăng.

Đến cuối tháng 6, Vietlott có 6.620 thiết bị đầu cuối và hơn 3 triệu tài khoản điện thoại. Mục tiêu doanh thu năm 2025 là 4.262 tỷ đồng từ kênh điện thoại và 4.427 tỷ đồng từ kênh truyền thống. Tổng tài sản đạt 2.033 tỷ đồng, tăng 340 tỷ đồng, với 84% là tiền và tiền gửi.

Giá vàng biến động mạnh, chuyên gia cảnh báo cú sốc sắp đến

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh, khởi đầu ở 3.360,52 USD/ounce, giảm xuống 3.345 USD, rồi tăng vọt lên 3.390 USD, phá ngưỡng kháng cự 3.400 USD sau tin đồn Mỹ áp thuế 39% lên vàng Thụy Sĩ. Dù Nhà Trắng bác bỏ, giá vàng vẫn duy trì mức cao, đóng cửa ở 3.397 USD/ounce (giao ngay) và 3.414 USD/ounce (tương lai tháng 9/2025).

Giá vàng thế giới biến động mạnh

Chuyên gia Sean Lusk (Walsh Trading) nhận định giá vàng phản ánh kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất tháng 9 và bất ổn vĩ mô. Ông dự báo giá có thể tăng lên 3.700 USD/ounce nếu bất ổn tiếp diễn, hoặc giảm về 3.280 USD nếu USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. Lusk cho rằng Fed có thể cắt giảm 50 điểm cơ bản, vì 25 điểm không đủ giải quyết kinh tế trì trệ. Tin đồn thuế chỉ làm tăng căng thẳng, không phải yếu tố chính.

James Stanley (Forex) lạc quan, cho rằng xu hướng tăng vững chắc, với phe mua chiếm ưu thế. Giá vàng đang đối mặt ngưỡng kháng cự 3.435 USD/ounce, từng nhiều lần điều chỉnh nhẹ tại đây. Ông kỳ vọng vàng đạt 3.500 USD/ounce thông qua tăng trưởng bền vững, không đột ngột. Tuy nhiên, nếu phá vỡ mốc 3.400 USD, giá có thể giảm mạnh.

Quan chức Fed ủng hộ giảm lãi suất 3 lần năm nay

Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman ủng hộ giảm lãi suất 3 lần trong năm 2025, cho rằng số liệu việc làm yếu củng cố quan điểm này. Tại cuộc họp Hiệp hội Lãnh đạo ngân hàng Kansas ngày 9/8, bà cho biết tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tháng 7 tăng lên 4,2%, với số việc làm mới trung bình 3 tháng chỉ 35.000, thấp hơn nhiều so với đầu năm. Bowman muốn giảm lãi suất 0,25% tại cuộc họp tuần trước, thay vì giữ mức 4,25-4,5%, nhưng không được đa số thống đốc Fed đồng ý.

Bà lập luận rằng thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump không gây lạm phát dai dẳng, và các chính sách giảm thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính có thể bù đắp tác động kinh tế. Với nhu cầu nhà ở thấp và thị trường lao động không còn áp lực lạm phát, bà tin rủi ro lạm phát đã giảm, hỗ trợ nới lỏng chính sách tiền tệ dần dần để tránh điều chỉnh lớn nếu lao động tiếp tục xấu đi. Tuy nhiên, nhiều quan chức Fed thận trọng do thuế nhập khẩu có thể cản trở mục tiêu lạm phát 2%.

Fed còn 3 phiên họp vào tháng 9, 10, 12/2025. Trump gây áp lực giảm lãi suất và đang tìm ứng viên thay Chủ tịch Fed Jerome Powell (hết nhiệm kỳ tháng 5/2026). Các nhà kinh tế cho rằng 100.000 việc làm mới/tháng là cần thiết để ổn định lao động, nhưng chính sách siết nhập cư từ tháng 1 có thể hạ ngưỡng này.

Rủi ro giảm phát vẫn đeo bám Trung Quốc

Ngày 9/8/2025, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 không tăng so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tăng 0,4% so với tháng 6, với lạm phát lõi đạt 0,8%. Giá thực phẩm giảm 1,6%, mạnh hơn mức 0,3% tháng trước.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 3,6% so với năm ngoái, tiếp tục xu hướng giảm hơn 2 năm qua, cho thấy nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến giá chưa hiệu quả. Kinh tế gia Zhiwei Zhang (Pinpoint Asset Management) nhận định chưa rõ giảm phát đã kết thúc, do bất động sản bất ổn, nhu cầu trong nước yếu, và thị trường lao động suy giảm.

Trung Quốc đối mặt áp lực giảm phát do dư cung công nghiệp, nhu cầu nội địa thấp, và căng thẳng thương mại cản trở giải phóng tồn kho. Thời tiết khắc nghiệt (nắng nóng, mưa lớn) càng gia tăng khó khăn. Chính phủ đã hạ lãi suất, giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, và triển khai chương trình đổi cũ lấy mới cho ôtô, đồ gia dụng, nhưng hiệu quả chững lại.

Xing Zhaopeng (ANZ) lạc quan rằng PPI có thể cải thiện từ tháng 8 nhờ chính sách kiềm chế cạnh tranh giá, nhưng nhiều nhà phân tích thận trọng. Nếu thiếu kích cầu mạnh hoặc cải cách phúc lợi, thị trường nhà ở suy giảm và quan hệ thương mại yếu với Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực lên tiêu dùng và sản xuất.

Canada tham gia hạ trần giá dầu Nga

Ngày 9/8/2025, Bộ Tài chính Canada tuyên bố hạ trần giá dầu thô Nga vận chuyển đường biển từ 69 USD xuống 47,6 USD/thùng, theo mức EU áp dụng ngày 18/7 trong gói trừng phạt mới nhất với Moskva.

Quyết định có hiệu lực trong vài tuần tới, nhằm tăng áp lực kinh tế, hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ mà Nga dùng cho xung đột Ukraine, theo Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne.

EU lần đầu áp giá trần dầu Nga (60 USD/thùng) từ 2/12/2022, được G7, Australia, New Zealand (Liên minh Giá trần) ủng hộ năm 2023. Mức trần này chủ yếu mang tính biểu tượng do dầu Nga thường bán thấp hơn, nhưng vẫn duy trì để kiểm soát khi giá tăng.

Canada, thành viên Liên minh Giá trần, đồng ý mức 47,6 USD và có thể áp trần thấp hơn trong tương lai. Là nước xuất khẩu dầu thô ròng, Canada không nhập dầu Nga kể từ lệnh cấm ngày 10/3/2022.