‘Cá mập khủng’ gom thêm 11,1 tấn vàng

Trong thời gian gần đây, các quỹ ETF vàng ghi nhận xu hướng mua ròng mạnh mẽ. Sau hai phiên giao dịch ít hoạt động, quỹ SPDR Gold Trust đã quay lại mua ròng 8,8 tấn vàng trong phiên thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.005,7 tấn vàng. Tuần qua, quỹ này mua ròng 11,1 tấn vàng.

SPDR Gold Trust được coi là một trong những “cá mập khủng” trên thị trường vàng toàn cầu. Tính đến ngày 26/9, SPDR Gold Trust quản lý khoảng 121,9 tỷ USD tài sản, chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường ETF vàng toàn cầu.

SPDR Gold Trust là quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới, được quản lý bởi State Street Global Advisors. Quỹ nắm giữ vàng tại các kho của JPMorgan Chase Bank, với mỗi cổ phiếu GLD đại diện cho khoảng 1/10 ounce vàng.

Trong lịch sử, lượng nắm giữ của quỹ đã biến động mạnh mẽ, đạt đỉnh hơn 1.300 tấn vào năm 2012, nhưng giảm mạnh sau đó do lãi suất tăng. Tuy nhiên, từ năm 2020, quỹ bắt đầu phục hồi nhờ đại dịch COVID-19 và lạm phát toàn cầu, đẩy lượng nắm giữ lên mức cao mới.

Vàng vẫn đang được săn đón.

Đến năm 2025, SPDR Gold Trust tiếp tục mở rộng. Chỉ trong năm nay, quỹ đã thu hút dòng vốn kỷ lục khoảng 12,9 tỷ USD, có thể vượt qua kỷ lục 15,1 tỷ USD của năm 2020. Lượng nắm giữ vàng đạt mức cao nhất trong 3 năm.

Sự quay lại mua ròng mạnh mẽ của SPDR Gold Trust được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố kinh tế vĩ mô. Báo cáo lạm phát Mỹ (PCE) ổn định hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 0,5% vào cuối năm 2025.

Đồng USD suy yếu làm tăng sức hấp dẫn của vàng như tài sản trú ẩn. Ngoài ra, bất ổn địa chính trị toàn cầu, bao gồm xung đột khu vực và căng thẳng thương mại, đã thúc đẩy nhu cầu từ ngân hàng trung ương và ETF.

Với giá trị nắm giữ thường xuyên lên tới hàng trăm tỷ USD, mọi động thái mua - bán của SPDR đều được xem như chỉ báo quan trọng về xu hướng giá vàng. Khi quỹ tăng mạnh lượng vàng nắm giữ, lực cầu vật chất toàn cầu lập tức gia tăng, đẩy giá vàng quốc tế đi lên và kéo theo sự hưng phấn trên các thị trường phái sinh, ETF vàng khác.

Ngược lại, những đợt bán ròng quy mô lớn từ SPDR thường gây áp lực giảm giá và kích hoạt hoạt động chốt lời diện rộng.

Ngoài ra, SPDR còn ảnh hưởng đến chiến lược phân bổ tài sản của các tổ chức lớn, ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân, bởi diễn biến của quỹ phản ánh niềm tin của dòng vốn toàn cầu vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong tháng 8/2025, các quỹ ETF vàng đã hút ròng khoảng 5,5 tỷ USD, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp có dòng vốn vào dương.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tổng dòng vốn đổ vào các ETF vàng đạt khoảng 47 tỷ USD, đưa khối lượng vàng nắm giữ của các quỹ lên khoảng 3.692 tấn, tương đương khoảng 407 tỷ USD.

Sự biến động dòng vốn vào/ra các ETF vàng thường có quan hệ mật thiết với diễn biến giá vàng thế giới. Khi dòng vốn ETF tăng, nhu cầu mua vàng vật chất từ các quỹ quản lý cũng tăng theo, đẩy giá lên, ngược lại khi ETF bị rút vốn mạnh, giá vàng thường chịu áp lực giảm.

Diễn biến ETF vàng cũng phản ánh tâm lý nhà đầu tư trước các yếu tố kinh tế và địa chính trị, từ lạm phát, chính sách tiền tệ của Fed đến căng thẳng quốc tế.

Theo các chuyên gia, vai trò của các ETF vàng ngày càng lớn, không chỉ tác động trực tiếp tới giá mà còn góp phần định hình xu hướng dòng vốn toàn cầu vào kênh trú ẩn an toàn này.

Theo Metals Focus, các quỹ ETF vàng sẽ mua ròng 500 tấn vàng trong năm nay, sau khi bán ròng 7 tấn trong năm 2024.