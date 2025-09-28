Kinh tế 24h: Thông tin này đang đem lại tin vui cho người mua vàng

Thông tin này đang đem lại tin vui cho người mua vàng

Sáng 27/9/2025, giá vàng thế giới tăng lên 3.782 USD/ounce (khoảng 122 triệu đồng/lượng), hướng tới mốc kỷ lục 3.800 USD/ounce, mang tin vui cho người mua vàng. Xu hướng tăng bền vững nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ: chỉ số PCE cốt lõi ổn định ở 2,9% (cao hơn mục tiêu 2% của Fed nhưng khả kiểm soát), làm dấy lên kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất cuối năm. Vàng, tài sản trú ẩn an toàn, thường hưởng lợi từ lãi suất thấp.

Triển vọng tăng giá toàn cầu vẫn là tín hiệu tích cực

Tổng thống Trump công bố thuế mới (hiệu lực 1/10) trên thuốc, xe tải, đồ nội thất nhập khẩu, tiếp tục thúc đẩy giá vàng. Ông Aaron Hill (FP Markets) nhận định vàng có tiềm năng vượt 3.800 USD nhờ ngân hàng trung ương tích trữ mạnh. Theo Gold Price, người mua vàng 1 tháng qua lãi 325 USD/ounce (10,5 triệu đồng/lượng), 6 tháng qua lãi 690 USD/ounce (22,2 triệu đồng/lượng), giảm rủi ro lỗ.

Dù giá trong nước cao hơn thế giới khoảng 12-15 triệu đồng/lượng (do chênh lệch tỷ giá, thuế), triển vọng tăng giá toàn cầu vẫn là tín hiệu tích cực. Người mua vàng hiện có cơ hội sinh lời, đặc biệt nếu giữ lâu dài, khi chính sách tiền tệ Mỹ và căng thẳng thương mại tiếp tục hỗ trợ thị trường vàng.

Nông dân Mỹ sốt ruột vì Trung Quốc dừng mua đậu nành

Nông dân Mỹ đang lo lắng tột độ khi vụ thu hoạch đậu nành sắp đến, nhưng Trung Quốc đã ngừng mua từ tháng 5/2025 – lần đầu tiên sau nhiều năm – để chuyển sang nguồn cung Nam Mỹ rẻ hơn, do thuế trả đũa 34% từ Bắc Kinh sau loạt thuế của Tổng thống Trump lên hàng Trung Quốc. Năm 2024, Mỹ xuất khẩu 24,5 tỷ USD đậu nành, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 12,5 tỷ USD (hơn EU gấp 5 lần), nay con số này về zero, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Tại Kentucky, nông dân Caleb Ragland (39 tuổi, Chủ tịch Hiệp hội Đậu nành Mỹ) lo lắng cho 1.800 ha đất gia đình, hy vọng thế hệ thứ 10 tiếp nối, nhưng giá bán thấp, chi phí đầu vào (thép, phân bón) tăng do thuế Trump khiến nhiều hộ khó hòa vốn. Nông dân Indiana Brian Warpup (52 tuổi) cũng bất an, chỉ trông vào trợ cấp chính phủ như nhiệm kỳ đầu Trump (hàng chục tỷ USD), dù ông Trump hứa lấy tiền thuế hỗ trợ, nhưng họ ưu tiên thị trường ổn định hơn "tiền bố thí".

Jim Sutter (CEO Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ) cho rằng đây là chiến lược đàm phán của Trung Quốc, nhắm vào nông dân – lực lượng vận động mạnh cho Trump. Đến nay, 4 vòng đàm phán chưa tiến triển về đậu nành. Nông dân đa dạng hóa: Đài Loan cam kết mua 10 tỷ USD (đậu nành, ngô, lúa mì, thịt bò) trong 4 năm; Nhật, Indonesia tăng mua; nội địa đẩy dầu diesel sinh học, thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, Sutter thừa nhận "Trung Quốc quá lớn, khó thay thế ngay". Argentina, Brazil tăng cung cấp cho Bắc Kinh, khiến tồn kho Mỹ dồn ứ, giá giảm dưới 9 USD/bushel ở Northern Plains.

Ragland cảnh báo "hồi chuông nghiêm trọng", có thể dẫn đến phá sản hàng loạt nếu không có thỏa thuận lâu dài. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Liu Pengyu kêu gọi hợp tác cùng có lợi, nhưng nông dân Mỹ chỉ mong thị trường quay lại.

Chứng khoán VPBank dự kiến thu gần nửa tỷ USD từ đợt IPO

Chứng khoán VPBank (VPBankS), do VPBank sở hữu 99,9% vốn, dự kiến thu 12.700 tỷ đồng (khoảng 483 triệu USD) từ đợt IPO, lớn nhất ngành chứng khoán, theo phương án HĐQT thông qua ngày 27/9/2025.

Giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu (gấp 2,8 lần dự kiến 12.130 đồng), định giá doanh nghiệp 63.600 tỷ đồng (gần 2,4 tỷ USD), vượt TCBS, chỉ sau SSI, TCBS. Vốn điều lệ hiện 15.000 tỷ đồng (thứ tư thị trường), lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 900 tỷ đồng (tăng 80%), đứng top 5 ngành.

30% vốn IPO (3.814 tỷ đồng) dùng đầu tư tự doanh chứng khoán (trừ cổ phiếu, trái phiếu), 68% bổ sung cho vay ký quỹ (margin). VPBankS nhắm minh bạch, tăng giá trị cổ đông, tận dụng thị trường sôi động.

Giai đoạn 2026-2030, công ty định mở sàn giao dịch tài sản mã hóa, hàng hóa, hợp tác AI, blockchain, nâng thị phần môi giới từ 2,9% lên 10%. Doanh thu 2030 dự kiến 29.051 tỷ đồng (gấp 11,7 lần 2024), lợi nhuận trước thuế 17.520 tỷ đồng (gấp gần 14 lần).

Kiến nghị bỏ hoãn xuất cảnh với chủ sở hữu hưởng lợi khi doanh nghiệp nợ thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, nhưng VCCI phản đối, đề nghị bỏ quy định này. Theo Luật Doanh nghiệp, sở hữu từ 25% vốn đã là chủ sở hữu hưởng lợi, dù không trực tiếp điều hành, chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp, không vô hạn với thuế doanh nghiệp. VCCI cho rằng biện pháp này quá rộng, ảnh hưởng quyền tự do đi lại, đặc biệt với người không điều hành, và có thể giảm sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài.

VCCI đề xuất hoãn xuất cảnh chỉ áp dụng đặc thù cho người trực tiếp điều hành, khi ngành thuế đã có biện pháp cưỡng chế như trích tài khoản, cấm dùng hóa đơn, kê biên tài sản. Ngoài ra, dự thảo thiếu quy định về trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức chi trả, gây khoảng trống pháp lý. VCCI kiến nghị phối hợp với Cục Quản lý chính sách thuế để bổ sung.

Về nghĩa vụ thuế sau giải thể, dự thảo quy định nộp hồ sơ khai thuế trong 45 ngày, nhưng doanh nghiệp phải duy trì hoạt động tối thiểu, phát sinh chi phí và thuế đầu vào, dù pháp luật chưa có cơ chế xử lý. VCCI đề xuất bổ sung quy định giải quyết tình huống này.