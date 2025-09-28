Đại gia 50 tuổi người Thanh Hóa sở hữu tài sản hơn 48.000 tỷ đồng

Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine (Sunshine Group - KSF) do đại gia Đỗ Anh Tuấn giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã phát đi thông báo cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành cổ phần mới để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu SSH của Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes.

Theo đó, Sunshine Group đã phát hành gần 599,8 triệu cổ phiếu, bằng 99,96% số lượng dự kiến, cho 95 nhà đầu tư, là các cổ đông của Sunshine Homes. Thương vụ được hoàn tất vào ngày 19/7. Tỷ lệ thực hiện là 1:1,6, tương đương 1 cổ phiếu SSH sẽ được đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF.

Sau khi hai doanh nghiệp sáp nhập, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 8.997 tỷ đồng. Với thị giá 85.800 đồng/cổ phiếu (cuối phiên 26/9), vốn hóa của Sunshine Group sau phát hành đạt hơn 77.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn thứ hai thị trường, chỉ sau Vinhomes (VHM) của tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch.

Khối tài sản đại gia Đỗ Anh Tuấn tăng nhanh sau sáp nhập giữa KSF và SSH

Theo công bố, doanh nghiệp này sẽ có 434 cổ đông. Trong đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group, là cổ đông lớn duy nhất, nắm 552,7 triệu cổ phiếu, tương đương 61,4% vốn. Sinh năm 1975, ông Tuấn được đào tạo về công nghệ khi tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngoài KSF, ông Tuấn còn sở hữu 19,5 triệu cổ phiếu SCG. Theo thống kê, khối tài sản trên sàn chứng khoán của doanh nhân sinh năm 1975 quê Thanh Hóa này đạt 48.700 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ USD, tăng 9.000 tỷ đồng so với trước khi Sunshine Group và Sunshine Homes sáp nhập.

Cùng với việc sáp nhập Sunshine Homes, thời gian qua Sunshine Group đã thực hiện không ít thương vụ M&A, tham vọng thực hiện loạt dự án tỷ USD.

Cuối tháng 8 vừa qua, liên danh CTCP Sunshine và CTCP Đầu tư Dia cùng của đại gia Đỗ Anh Tuấn đã có văn bản đề xuất được tiếp tục thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nay thuộc phường An Khánh, TP HCM) sau khi Tập đoàn Lotte xin chấm dứt hợp đồng thực hiện.

Đây là một trong những dự án có quy mô lớn tại Khu đô thị Thủ Thiêm. Dự án được công bố từ năm 2017 với tổng vốn khoảng 900 triệu USD. Lễ động thổ từng được tổ chức vào tháng 9/2022, nhưng sau gần 3 năm, khu đất vẫn chưa có dấu hiệu thi công.

Cùng với đó, liên danh này cũng đang đề xuất tham gia đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm, dự kiến cạnh tranh cùng các tên tuổi khác như SonKim Land, Bcons.

Về kết quả kinh doanh, trong năm gần nhát (2024), Sunshine Homes ghi nhận hơn 2.900 tỷ đồng doanh thu thuần và báo lãi sau thuế 817 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt gần 14.400 tỷ đồng.

Còn với Tập đoàn Sunshine, doanh thu năm gần nhất của nhà phát triển bất động sản này đạt gần 2.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 774 tỷ. Tổng tài sản cùng thời điểm của doanh nghiệp đạt trên 13.400 tỷ đồng.