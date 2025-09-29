Kinh tế 24h: Sóng tăng giá vàng chưa dừng lại

Sóng tăng giá vàng chưa dừng lại

Giá vàng thế giới tuần qua duy trì xu hướng tăng, đạt 3.759 USD/ounce vào cuối tuần, dù có lúc chạm đỉnh 3.790 USD/ounce và giảm xuống 3.718 USD/ounce. Khảo sát của Kitco News cho thấy 84% chuyên gia Phố Wall (16/19) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng, không ai cho rằng giảm, 16% dự báo đi ngang. Với nhà đầu tư nhỏ lẻ, 63% (166/265) kỳ vọng tăng, 21% dự báo giảm, 16% cho rằng đi ngang.

Tuần tới, thị trường tập trung vào dữ liệu kinh tế Mỹ như doanh số nhà, việc làm, chỉ số PMI, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, ảnh hưởng đến kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Các chuyên gia lạc quan, nhấn mạnh vàng được hỗ trợ bởi đồng USD yếu, nhu cầu từ ngân hàng trung ương, và căng thẳng địa chính trị.

Colin Cieszynski (SIA Wealth Management) và Rich Checkan (Asset Strategies International) khẳng định xu hướng tăng dài hạn. Kevin Grady (Phoenix Futures) dự báo giá vàng có thể chạm 4.000 USD/ounce, nhờ lực mua mạnh. Adrian Day (Adrian Day Asset Management) lưu ý xu hướng dịch chuyển khỏi USD làm tài sản dự trữ, thúc đẩy nhu cầu vàng. Adam Button (Forexlive.com) và Alex Kuptsikevich (FxPro) nhận định vàng tăng mạnh dù có yếu tố bất lợi, tương tự giai đoạn lạm phát cao thập niên 1970. Michael Moor (Moor Analytics) và Jim Wyckoff (Kitco News) dự đoán giá vàng tiếp tục đi lên nhờ yếu tố kỹ thuật.

Tính thuế thu nhập cá nhân: Đề xuất giảm trừ thêm nhiều chi phí

Dự thảo sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân nhận nhiều ý kiến đề xuất bổ sung và nâng mức giảm trừ chi phí để tính thuế. Đài Truyền hình Việt Nam kiến nghị đưa đảng phí và công đoàn phí vào danh sách giảm trừ, vì đây là khoản bắt buộc đóng hàng tháng, giúp phản ánh chính xác thu nhập chịu thuế và đảm bảo công bằng. Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến để nghiên cứu khi soạn thảo văn bản hướng dẫn.

Ngoài ra, một số tổ chức và cá nhân đề xuất nâng mức giảm trừ cho khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí. Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam kiến nghị giữ nguyên quy định giảm trừ quỹ hưu trí, đồng thời mở rộng áp dụng cho các quỹ thành lập ngoài Việt Nam nếu đáp ứng quy định nước sở tại. Hiệp hội cũng đề xuất tăng mức giảm trừ từ 1 triệu đồng/tháng lên 3 triệu đồng/tháng cho các khoản đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện, bảo hiểm hưu trí bổ sung hoặc bảo hiểm nhân thọ, nhằm phù hợp với chi phí sinh hoạt hiện nay và khuyến khích tham gia các quỹ này. Đề xuất này được cho là tương thích với quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam cũng ủng hộ bổ sung giảm trừ cho các khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ, nhằm hỗ trợ người lao động và tăng tính công bằng trong chính sách thuế.

Cuộc cải tổ tỷ USD của Starbucks

Starbucks triển khai kế hoạch tái cấu trúc 1 tỷ USD tại Bắc Mỹ, đóng khoảng 500 cửa hàng kém hiệu quả, giảm 1% số điểm bán (18.300 cửa hàng) trong năm tài chính 2025, bao gồm cả cửa hàng chủ lực gần trụ sở ở Seattle. Động thái này nhằm đảo ngược doanh số sụt giảm 6 quý liên tiếp do cạnh tranh và chi tiêu khách hàng giảm. CEO Brian Niccol, nhậm chức từ tháng 9/2024, dẫn dắt chiến dịch “Trở lại Starbucks”, tập trung khôi phục bản sắc “không gian thứ ba” và cải tạo cửa hàng để khách nán lâu hơn.

Chi phí đóng cửa chiếm 85% ngân sách tái cấu trúc, 150 triệu USD còn lại chi trả trợ cấp thôi việc cho 900 nhân viên bị sa thải từ 26/9, sau đợt cắt giảm 1.100 nhân viên văn phòng hồi đầu năm. Starbucks cũng tăng lương 2% cho nhân viên Bắc Mỹ và đầu tư công nghệ như máy đếm hàng tồn kho AI, trợ lý AI cho nhân viên pha chế, và thuật toán xếp đơn giờ cao điểm. Tinh gọn bộ máy, hãng yêu cầu nhân viên trở lại văn phòng 4 ngày/tuần và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo mới.

Kế hoạch nhận được sự ủng hộ, với cổ phiếu tăng 9% từ khi Niccol nhậm chức. Tuy nhiên, đợt sa thải gây xáo trộn khi Giám đốc Công nghệ Deb Hall Lefevre từ chức, và vai trò công nghệ ngày càng phụ thuộc vào nhà thầu bên ngoài. Mục tiêu là xây dựng Starbucks bền vững, tăng trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

TP HCM tăng 3 bậc xếp hạng trung tâm tài chính toàn cầu

TP HCM tăng 3 bậc, đạt hạng 95 trong Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI 38) với 664 điểm, vượt Bangkok (hạng 102) lần đầu tiên. Thành phố tăng 10 điểm so với kỳ trước, ghi nhận thứ hạng cao nhất từ năm 2022, đồng thời lọt top 15 trung tâm tài chính triển vọng trong 2-3 năm tới. Tuy nhiên, hạng mục fintech giảm 2 bậc, xuống 90. TP HCM cũng thu hẹp khoảng cách với Jakarta, trong khi Singapore giữ hạng 4 toàn cầu.

Quốc hội thông qua nghị quyết ngày 27/6, định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng. TP HCM tập trung phát triển sản phẩm tài chính toàn diện như ngân hàng, quản lý tài sản, quỹ, và thử nghiệm fintech, sàn giao dịch phái sinh. Trung tâm tài chính TP HCM dự kiến vận hành năm nay, hoàn thiện trong 5 năm.

Chỉ số GFCI dựa trên 140 yếu tố từ các tổ chức như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, kết hợp khảo sát trực tuyến, đánh giá quản lý đầu tư, ngân hàng, nhân lực, cơ sở hạ tầng. New York dẫn đầu toàn cầu, theo sau là London, Hong Kong, Singapore. Kết quả GFCI là tài liệu tham khảo quan trọng cho nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư.