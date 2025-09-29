Thuê bảng quảng cáo trên cao tốc để tìm chồng

Người phụ nữ ở San Francisco, từng kết hôn nhưng chồng qua đời vào năm 2021. Sau đó, cô trải qua nhiều mối tình thất bại và chán ứng dụng hẹn hò.

Đầu tháng 9, cô khởi động chiến dịch quảng cáo bản thân bằng cách thuê 12 bảng hiệu dọc Quốc lộ 101, kéo dài 45 dặm từ Santa Clara đến San Francisco, nhằm tìm bạn đời. Các bảng quảng cáo của Catalano hiển thị ảnh cô cùng đường link dẫn đến trang MarryLisa.com, nơi cô giới thiệu bản thân.

Catalano theo đuổi lối sống năng động, lành mạnh, yêu thích đội bóng San Francisco Giants và sở hữu xe mui trần. Cô đặt mục tiêu kết hôn và lập gia đình trong 2-3 năm tới, ưu tiên mối quan hệ nghiêm túc và sẵn sàng mở lòng trong các buổi gặp đầu tiên.

Phí thuê bảng quảng cáo hết khoảng 30.000 USD. Cô cũng mua không gian quảng cáo trên xe taxi để tiếp cận thêm các tài xế trong khu vực. Lisa bày tỏ mình tìm người đàn ông độ tuổi 33-45, cùng tôn giáo, quan điểm chính trị và nghiêm túc xây dựng gia đình.

Lisa Catalano bên cạnh biển quảng cáo ở California, Mỹ, tháng 9/2025. Ảnh: Ny Post

Tuy nhiên, chiến dịch quảng cáo của Catalano nhận nhiều chỉ trích trên mạng, cho rằng cô "điên rồ" và "ảo tưởng".

"Tôi không cảm thấy xấu hổ", cô nói. Lisa tin đây là cách tốt nhất để tìm được người đàn ông phù hợp.

Gen Z và thế hệ Millennials ngày càng mệt mỏi với ứng dụng hẹn hò và tìm cách sáng tạo để gặp gỡ bạn đời. Theo khảo sát của Forbes Health, 78% người dùng ứng dụng hẹn hò cảm thấy mệt mỏi, trong đó phụ nữ chiếm 80%, nam giới 74%.

Nghiên cứu của Viện Kinsey (Mỹ) cho thấy 21,2% Gen Z coi ứng dụng hẹn hò là phương thức kết nối chính trong khi 58% ưu tiên gặp gỡ trực tiếp.

Ngoài bảng quảng cáo, một số người chi tiền cho dịch vụ giới thiệu bạn đời. Eve Tilley-Coulson, luật sư tranh tụng doanh nghiệp ở Los Angeles, sẵn sàng trả 5.000 USD phí giới thiệu cho ai giúp cô tìm bạn đời.

Trước đó, Mohamed Ibrahim, 28 tuổi, ở New Jersey, cũng thuê không gian quảng cáo, bao gồm vị trí tại Quảng trường Thời đại, để tìm chồng.

"Anh ấy chắc chắn đang ở đâu đó ngoài kia", cô nói.