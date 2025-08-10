Trung Quốc tiếp tục gom vàng, dự trữ ngoại hối “bốc hơi” 25 tỷ USD trong tháng 7

Theo số liệu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) công bố ngày 7/8, dự trữ vàng của nước này tăng thêm 2 tấn trong tháng 7, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 21 tấn. Đây là tháng thứ 9 liên tiếp Trung Quốc tăng nắm giữ vàng.

Chuyên gia Krishan Gopaul, Hội đồng Vàng Thế giới, cho biết lượng vàng dự trữ của Trung Quốc hiện đạt 2.300 tấn – mức kỷ lục mới. Tính từ khi PBoC nối lại việc mua vàng hồi tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã gom thêm khoảng 1,16 triệu ounce.

Tính theo giá trị, kho vàng của Trung Quốc trong tháng 7 tăng thêm khoảng 1 tỷ USD, đạt tổng 244 tỷ USD. Dù vậy, vàng chỉ chiếm khoảng 7% tổng tài sản dự trữ chính thức của Trung Quốc – bằng một nửa so với mức trung bình toàn cầu (15%).

Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sụt giảm ra sao?

Trái ngược với xu hướng tăng của vàng, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc lại giảm mạnh trong tháng 7.

Tổng dự trữ ngoại hối của nước này cuối tháng 7 đạt 3,3 nghìn tỷ USD, giảm khoảng 25,2 tỷ USD so với tháng trước. Nguyên nhân chính là do đồng USD tăng giá, kéo theo biến động về tỷ giá và giá trị tài sản nắm giữ.

Sự giảm sút này cho thấy tác động rõ rệt của thị trường tiền tệ quốc tế đến khối dự trữ khổng lồ của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh lý do Bắc Kinh đang đa dạng hóa tài sản dự trữ, trong đó có việc tích cực tăng mua vàng.

Vì sao vàng vẫn hấp dẫn với Trung Quốc?

Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và môi trường tài chính toàn cầu biến động, vàng được xem như một tài sản an toàn, giúp giảm rủi ro cho kho dự trữ quốc gia.

Ngoài ra, việc gia tăng dự trữ vàng còn giúp Trung Quốc giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị với Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt.

Động thái này cũng phù hợp với xu hướng chung của nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới, khi họ tìm cách bảo vệ giá trị tài sản trước nguy cơ lạm phát và bất ổn kinh tế.