Điện lực hoàn tiền cho điện mặt trời mái nhà: Các hộ dân nhận được bao nhiêu?

Sarawak Energy Berhad của Malaysia cho biết sẽ hoàn tiền cho các hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Chương trình áp dụng cho các hệ thống tham gia cơ chế đo đếm điện năng ròng (NEM), vừa được nâng cấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Theo chương trình mới, hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất tối đa 3,5 kW sẽ được hỗ trợ tối đa 8.000 MYR (1.905 USD), còn hệ thống từ 3,5-6 kW nhận mức 10.000 MYR. Ngoài ra, Sarawak Energy sẽ cấp tối đa 12.000 MYR (2.800 USD) cho các hệ thống có công suất từ 6-50 kW.

Điện mặt trời được nhiều hộ gia đình lắp đặt trên mái nhà. Ảnh minh họa: Anh Minh

“Khoản trợ cấp chỉ áp dụng cho những lắp đặt NEM thành công từ năm 2026, thuộc hạng mục ‘Biểu giá điện hộ gia đình’ đối với các nhà ở riêng lẻ”, công ty cho hay. Tuy nhiên, chính sách này chỉ cho phép mỗi chủ tài khoản được lắp một hệ thống và không áp dụng đối với các hộ gia đình đã lắp đặt điện mặt trời mái nhà trước đó.

Theo Bộ Chuyển đổi Năng lượng và Quản lý Tài nguyên Nước Malaysia (Petra), đã có khoảng 1,7 GW hệ thống điện mặt trời mái nhà đang vận hành theo các chương trình NEM và thêm 595 MW đang trong quá trình phát triển.

Tuần trước, Sarawak Energy cũng công bố kế hoạch tăng cường công suất điện mặt trời thông qua các dự án điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi.

Sarawak Energy cho biết thêm, công ty hiện có công suất phát điện khoảng 5,9 GW, chủ yếu từ các nhà máy thủy điện và nhiệt điện. Bang Sarawak đặt mục tiêu đạt công suất 10 GW vào cuối thập kỷ này, với nguồn cung chủ yếu từ thủy điện, điện mặt trời và năng lượng sinh khối.

Vào tháng 11/2024, Sarawak Energy đã ký thỏa thuận nghiên cứu chung với công ty năng lượng tái tạo Masdar (có trụ sở tại Abu Dhabi) và Gentari - một nhà phát triển năng lượng Malaysia - để phát triển một dự án điện mặt trời nổi quy mô lớn.