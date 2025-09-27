Giá vàng lập kỷ lục mới: Đà tăng có dừng lại?

Tuần vừa rồi, vàng mở cửa ở mức 3.687 USD/ounce và nhanh chóng vượt mốc 3.700 USD, rồi tiến lên 3.745 USD khi thị trường Mỹ mở cửa đầu tuần. Đỉnh cao nhất được ghi nhận gần 3.790 USD/ounce trước khi điều chỉnh nhẹ.

Mặc dù chịu áp lực chốt lời và đồng USD tăng giá, vàng vẫn phục hồi, kết tuần ở 3.765 USD/ounce, tăng hơn 3% so với tuần trước. Các chuyên gia nhận định sức mạnh của vàng nằm ở chỗ: dù dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn dự báo, vàng không hề suy yếu mà ngược lại vẫn tăng.

Điều này cho thấy vàng không chỉ dựa vào kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, mà còn hưởng lợi từ nhiều yếu tố khác như dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn và sự dịch chuyển dự trữ ngoại hối toàn cầu.

Giới phân tích Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân nhìn nhận thế nào?

Theo khảo sát của Kitco News, 84% chuyên gia phân tích Phố Wall tin giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, không ai dự đoán giảm. Trong khi đó, 63% nhà đầu tư cá nhân cũng có quan điểm lạc quan, dù mức độ thận trọng hơn.

Nhiều chuyên gia cho rằng mức 3.800 USD/ounce có thể là vùng tạm nghỉ ngắn hạn, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên. Một số thậm chí dự báo vàng có thể chạm ngưỡng 4.000 USD nếu dòng tiền tiếp tục đổ mạnh.

Các yếu tố được nhắc đến nhiều nhất bao gồm chính sách chi tiêu công của Mỹ, nguy cơ chính phủ đóng cửa, cũng như động thái mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Yếu tố nào đang hỗ trợ đà tăng của vàng?

Vàng được hưởng lợi từ ba trụ cột chính:

Thứ nhất, đồng USD yếu đi trong bối cảnh Fed có thể hạ lãi suất thêm, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Thứ hai, căng thẳng địa chính trị – đặc biệt ở Đông Âu – thúc đẩy nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn.

Thứ ba, nhiều quốc gia tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, mua vào lượng vàng lớn, coi đây như “tấm khiên” bảo vệ tài chính và an ninh quốc gia.

Không chỉ vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng vàng đang thu hút cả nhà đầu tư cá nhân, vốn trước đây chủ yếu mua cổ phiếu hoặc tiền điện tử. Khi dòng tiền từ nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia mạnh hơn, thị trường vàng trở nên sôi động và khó đoán hơn.

Triển vọng tuần tới

Tuần tới, thị trường sẽ theo dõi các báo cáo quan trọng như số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9, chỉ số niềm tin tiêu dùng và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ. Đây là những thông tin có thể tác động trực tiếp tới kỳ vọng lãi suất của Fed, qua đó ảnh hưởng tới giá vàng.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng ngay cả khi dữ liệu kinh tế khả quan, vàng vẫn giữ được vị thế vì động lực tăng giá hiện đến từ nhiều yếu tố gộp lại, không chỉ riêng chính sách tiền tệ.

Một số chuyên gia thậm chí cảnh báo, nếu cứ chờ một đợt điều chỉnh sâu để mua vào, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội khi vàng vượt thẳng lên các mốc cao mới.