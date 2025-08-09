Sáng 9-8, giá vàng miếng SJC tăng cao chót vót, tiếp tục lập đỉnh mới

Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử

Sáng 9-9, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 123,2 triệu đồng/lượng, bán ra 124,4 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng so với sáng qua, bỏ xa đỉnh lịch sử hồi tháng 4-2025.

Một số công ty vàng khác như PNJ, DOJI, Mi Hồng cũng giao dịch giá vàng miếng SJC ở vùng đỉnh mới.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại được giao dịch ở mức 117,3 triệu đồng/lượng mua vào và 119,9 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tới 600.000 đồng so với sáng qua.

Một nhà đầu tư khoe mua được hơn 1 lượng vàng miếng SJC sau 2 lần xếp hàng

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC sáng nay cũng gây bất ngờ. Một số cửa hàng ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào, 124,5 triệu đồng/lượng bán ra - cao hơn các công ty vàng lớn.

Diễn biến này gây chú ý bởi khoảng 1 tuần trước, giá vàng miếng SJC tự do được giao dịch thấp hơn vài trăm ngàn đồng mỗi lượng so với giá tại doanh nghiệp và ngân hàng.

Bất ngờ vì giá vàng miếng SJC tăng quá nhanh

Giá vàng trong nước không chỉ tăng mạnh mà còn tăng nhanh hơn giá vàng thế giới, gây bất ngờ với nhiều người.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người vẫn ngóng giá vàng trong nước hạ nhiệt để thu hẹp cách biệt với giá vàng thế giới. Tuy nhiên, giá vàng miếng SJC lại tăng nhanh, giảm chậm so với giá thế giới.

"Tôi định mua khoảng 5 chỉ vàng miếng SJC để dành. Vậy mà chỉ trong vài ngày nay, giá vàng đã tăng vọt lên 124,4 triệu đồng/lượng" – anh Hoàng Thuận (ngụ phường Phước Bình, TP HCM) băn khoăn.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước đi lên do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý này được giao dịch ở mức 3.399 USD/ounce, cao hơn khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng trên sàn quốc tế tăng mạnh trước thông tin Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu lên vàng thỏi 1 kg - động thái gây sốc với ngành công nghiệp này. Dù vậy, nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ thông tin chính thức. Giá vàng trong giai đoạn này đang biến động mạnh.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 108 triệu đồng/lượng - thấp hơn vàng miếng SJC trên 16 triệu đồng/lượng.