Khách sạn trăm tỷ ven Hồ Gươm vừa hoàn thiện phải nằm trong diện di dời

Vừa qua, UBND phường Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) cho biết, địa phương sắp triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, tổng diện tích dự kiến khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm khoảng 2,14ha, có phạm vi ranh giới phía Tây giáp hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng, phía Bắc giáp khu dân cư hiện có, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Cơ quan chức năng sẽ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng nhà, đất ( gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân) để thực hiện dự án xây dựng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm. Trong đó, đáng chú ý là tòa khách sạn 10 tầng trị giá hàng trăm tỷ nằm trên mặt đường Lý Thái Tổ.

Hà Nội sẽ áp dụng chính sách đền bù cao nhất, bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh đối với trường hợp đủ điều kiện được bồi thường bằng đất ở.

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng nằm trong diện di dời, đáng chú ý là tòa khách sạn 10 tầng trên mặt đường Lý Thái Tổ.

Theo tìm hiểu, khách sạn được khởi công xây dựng từ năm 2019, sau đó, việc thi công phải tạm hoãn một thời gian do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến đầu năm 2025, khách sạn hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi vào vận hành... Khách sạn có gần 70 phòng.

Khảo sát trên nhiều trang bất động sản, giá đất tại khu vực mặt đường Lý Thái Tổ khoảng trên dưới 1 tỷ đồng/m2. Ước tính giá trị của tòa khách sạn này hàng trăm tỷ đồng.

Khách sạn này có vị trí rất đắc địa, chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 200m, cách phố cổ Hà Nội khoảng 500m.

Một số công trình gần khách sạn này đã bị tháo dỡ.

Cơ quan chức năng sẽ tổ chức, bố trí không gian quảng trường, gồm: san nền, lát đá, cây xanh, thảm cỏ, vịnh đỗ xe…Phường Hoàn Kiếm dự kiến sẽ khởi công phân kỳ 1 trước ngày 10/10.

Phường Hoàn Kiếm sẽ giữ lại trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, trụ sở Viện Văn học để chỉnh trang, cải tạo, nghiên cứu di chuyển Nhà máy đèn Bờ Hồ.

Đối với phân kỳ 2, phường Hoàn Kiếm cho biết, sẽ thực hiện bằng dự án riêng theo phương án quy hoạch, kiến trúc được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt phù hợp quy định, với định hướng của quy hoạch được duyệt.