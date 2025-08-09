Nhà Trắng bác tin áp thuế vàng thỏi: Bất ngờ diễn biến giá vàng

Tờ Financial Times đưa tin một bức thư của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ gửi tới một nhà tinh luyện vàng của Thụy Sĩ vào ngày 31/7 khẳng định các thỏi vàng nặng 1 kg và 100 ounce sẽ bị áp mức thuế nhập khẩu cao. Theo tin này, mức thuế mới của Mỹ với vàng thỏi từ Thụy Sĩ có thể lên tới 39% - thuộc hàng cao nhất dưới thời chính quyền Trump.

Ngay sau đó, thị trường kim loại quý toàn cầu rúng động. Giá vàng tương lai trên sàn Comex lập kỷ lục mới ở mức 3.534,10 USD/ounce vào khoảng 6 giờ tối (giờ Mỹ), trong khi giá vàng giao ngay vượt mốc 3.400 USD/ounce. Giới phân tích cảnh báo rằng nếu quyết định áp thuế trở thành hiện thực, cấu trúc thị trường vàng thế giới sẽ thay đổi sâu sắc.

Nhà Trắng phản ứng thế nào trước tin đồn?

Chiều thứ Sáu, người phát ngôn của chính quyền Trump khẳng định với báo chí rằng thông tin về thuế vàng là “sai lệch” và sẽ sớm ban hành chính sách làm rõ: nhập khẩu vàng thỏi sẽ không bị đánh thuế.

Nhà Trắng gọi đây là “thông tin sai sự thật” và trấn an rằng vàng không nằm trong danh mục hàng hóa bị áp thuế mới. Động thái này nhanh chóng giúp thị trường ổn định hơn, dù trước đó đã chứng kiến một đợt bán tháo ngắn ngủi.

Giá vàng hiện ra sao sau khi tin đồn bị bác bỏ?

Dù tin áp thuế đã được phủ nhận, giá vàng chỉ giảm nhẹ rồi nhanh chóng phục hồi, giữ gần như toàn bộ mức tăng của cả tuần. Tại thời điểm bài báo này được viết, giá vàng giao ngay đạt 3.394,91 USD/ounce, tăng 3,15% so với tuần trước.

Diễn biến này cho thấy lực mua vàng vẫn mạnh, phần nào phản ánh tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.