Giá vàng hôm nay 1-3: Đồng loạt dự báo tăng, token vàng có lúc lên 5.500 USD

Sáng 1-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào, 187 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được một số doanh nghiệp niêm yết lần lượt 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước tăng lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng cùng nhịp đi lên với giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đóng cửa tuần giao dịch ở mức 5.280 USD/ounce, tăng tổng cộng 170 USD/ounce so với tuần trước. Trong đó, phiên cuối tuần, giá vàng khi tăng một mạch hơn 110 USD/ounce trước thông tin căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran.

Thị trường crypto biến động mạnh khi Bitcoin và nhiều đồng tiền số lao dốc, trong khi các token vàng như XAUT và PAXG lại tăng vọt, thu hút dòng tiền trú ẩn.

Cả hai đều được bảo chứng bằng vàng vật chất, mỗi token tương ứng 1 ounce vàng. XAUT do Tether phát hành, còn PAXG do Paxos - đơn vị chịu giám sát tại Mỹ phát hành. Có lúc bộ đôi này tăng lên vùng 5.500 USD, ngang đỉnh cuối tháng 1.

Đến 8 giờ 30 ngày 1-3, dù đã hạ hơn 100 USD, XAUT vẫn tăng 1% và PAXG tăng 1,5%, với thanh khoản tăng đột biến. Hiện giao dịch tại vùng 5.300 USD.

Giá vàng được dự báo tăng tiếp

Khoảng 8 tháng sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày mà Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran, hai nước này lại tiến hành nhiều vụ không kích Iran. Ngày 28-2 (giờ địa phương), Israel xác nhận đã đánh đòn phủ đầu trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ cũng tham gia không kích Iran cùng Israel, gọi đấy là "chiến dịch quân sự lớn".

Theo dự báo về giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng sẽ tăng tiếp những ngày tới.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời. Trong đó có tới 67% cho rằng giá vàng sẽ tăng, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và có tới 22% còn lại nhận định giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cá nhân tiếp tục lạc quan về đà đi lên của giá vàng. Có 266 nhà đầu tư trả lời với con số 76% người được hỏi nói giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 13% cho rằng giá sẽ giảm và 11% còn lại nhận định kim loại quý đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, phân tích việc vượt qua mốc 5.250 USD có thể báo hiệu một đợt tăng giá khác lên 5.500 USD. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4%, ngay cả sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) cao hơn dự kiến, cũng có thể giúp hỗ trợ giá kim loại quý.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho rằng đang có những tín hiệu tích cực cho vàng trong tuần tới và cả những tuần tiếp theo. Các động lực hỗ trợ đã tồn tại trong vài năm qua. Mốc 5.200 USD/ounce có thể là mặt bằng giá mới cho vàng để tiếp tục đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện hành khoảng 167 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.