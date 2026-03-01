Dự báo mới nhất về giá vàng, bạc sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Chiều 28-2, giá vàng thế giới được ghi nhận ở mức 5.280 USD/ounce, tăng hơn 110 USD/ounce so với phiên trước; giá bạc cũng tăng tới 5,5 USD tương đương 6,23% lên 93,91 USD/ounce, mức cao nhất trong 1 tháng qua do những thông tin về căng thẳng chính trị giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giá vàng trong nước cũng tăng mạnh. Tại hệ thống Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều thương hiệu lớn, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% cũng đồng loạt tăng mạnh, được công bố ở mức khoảng 183,8 triệu đồng/lượng mua vào và 186,8 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn khoảng 3 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Một số doanh nghiệp như Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng đang bán vàng nhẫn trơn với giá tương đương vàng miếng SJC, khoảng 187 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 28-2, nhiều chuyên gia dự báo giá vàng, bạc sẽ tăng tiếp vào đầu tuần tới khi căng thẳng địa chính trị khu vực Trung Đông leo thang. Đặc biệt, là sau cuộc tấn công của Mỹ - Israel nhắm vào Iran. Diễn biến mới nhất là các nước vùng Vịnh gồm Qatar, Kuwait và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đóng cửa không phận.

Giá vàng, bạc được dự báo tăng tiếp khi căng thẳng giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng nhu cầu tìm đến kênh trú ẩn an toàn như vàng, bạc của nhà đầu tư gia tăng vào đầu tuần tới và thúc đẩy giá các kim loại quý tăng vọt.

Ông Bùi Văn Huy, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, phân tích chưa bao giờ thế giới cùng lúc phải đối mặt với nhiều biến động như giai đoạn 2025 - 2026. Các cuộc xung đột diễn ra trên quy mô toàn cầu, đi kèm với sự phân cực mạnh mẽ từ chính sách thuế quan, thương mại đến địa chính trị.

"Trong bối cảnh bất ổn gia tăng, vàng tiếp tục phát huy vai trò là tài sản tích trữ và kênh trú ẩn an toàn. Khi mức độ biến động tăng cao, vàng thường là một trong những tài sản được ưu tiên nắm giữ. Hiện tại, vùng 5.000 USD/ounce có thể được xem là mặt bằng giá mới của kim loại quý này" – ông Huy nói.