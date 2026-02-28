Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/2 đồng loạt tăng cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/2 tăng giá vàng miếng lên mức 187 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/2, giá vàng trong nước ngày 28/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào và 187 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 3,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/2, đảo chiều tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2, đồng loạt tăng rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/2, tăng cực mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 183,8 –186,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 183,8 – 186,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 184 – 187 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/2 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 93 USD/ounce, lên mức 5.279 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.239 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần tăng giá rất mạnh, vượt qua mốc 5.200 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các chuyên gia của Bank of America (BofA) giữ nguyên mục tiêu giá vàng 12 tháng ở mức 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, ngân hàng này cũng cảnh báo kim loại quý đang đối mặt với một số lực cản ngắn hạn khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế sau giai đoạn biến động mạnh.

Ông Phillip Streible - Chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures - nhận định: "Đang có rất nhiều lo ngại về địa chính trị, đây là động thái hướng tới các tài sản trú ẩn an toàn". Theo ông, mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng có thể hướng đến vùng 5.450 USD/ounce, trong khi mốc hỗ trợ quan trọng nằm quanh 5.120 USD/ounce.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều rủi ro, cùng xu hướng mua vàng gia tăng từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư châu Á, triển vọng trung hạn của thị trường vàng thế giới vẫn được đánh giá tích cực, dù những nhịp rung lắc ngắn hạn là khó tránh khỏi.

Với giá vàng trong nước tăng rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.279 USD/ounce (tương đương khoảng 167 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 28/2, giá vàng ngày 1/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.