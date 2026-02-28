Giá vàng hôm nay mới nhất (28/2) tăng khủng khiếp: Người mua xếp hàng đông kín nhà vàng từ sáng sớm

Giá vàng hôm nay 28/2 tăng mạnh

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 28/2, nhu cầu mua vàng vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm khi giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại. Người dân Hà Nội tiếp tục xếp hàng mua vàng từ sáng sớm tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy) từ khi cửa hàng chưa mở cửa giao dịch.

Người mua có mặt từ sớm xếp hàng kín nhà vàng trong sáng nay 28/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Ông Hoàng Minh (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, ông mua vàng trong dịp đầu năm để mang lại may mắn và không quan tâm tới việc giá tăng hay giảm.

"Tôi mua vàng để tích trữ tài sản lâu dài nên việc giá lúc tăng lúc giảm tôi không quá quan tâm. Tôi thường mua vàng vào dịp đầu năm mới còn không cố định đúng ngày Thần tài", ông Minh chia sẻ.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (139 Cầu Giấy, Hà Nội) từ sáng sớm đã chật kín bãi gửi xe. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 12 giờ ngày 28/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chốt phiên dưới 5.200 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày hôm nay 28/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.174 USD/ounce, giảm 7 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng tiếp tục chật vật để giữ vững mức tăng trên 5.200 USD/ounce, và mặc dù giá vẫn có tiềm năng tăng cao hơn vào cuối năm nay.

Mặc dù giá vàng đang gặp phải một số trở ngại ngắn hạn, thị trường đang hướng đến kết thúc tháng với đà tăng trưởng mạnh mẽ khi giá đã phục hồi sau đợt bán tháo cuối tháng 1/2026.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích tại Bank of America đã nhắc lại mục tiêu giá vàng 12 tháng là 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận rằng kim loại quý này đang phải đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn khi các nhà đầu tư điều chỉnh theo giá cao hơn.

"Chúng tôi lo ngại về dòng vốn sau đợt biến động gần đây. Đợt tăng giá vàng thực sự bùng nổ khi cả 3 động lực chính là nhu cầu mua vào. Thứ nhất, nhu cầu vàng thỏi, tiền xu. Thứ hai, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương. Thứ ba, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đã giảm tốc độ gia tăng tỷ lệ sở hữu vàng. Do đó, chúng tôi dự báo giá vàng có thể giảm trong giai đoạn mùa xuân, mặc dù sự bất ổn về thuế quan tái diễn có thể khiến giai đoạn điều chỉnh này tương đối ngắn", các nhà phân tích tại Bank of America phân tích.

Cùng với những mối đe dọa kinh tế do sự không chắc chắn trong chính sách thuế quan của Mỹ gây ra, các nhà phân tích cho rằng thị trường vàng cần thêm sự rõ ràng từ Cục Dự trữ Liên bang về chính sách tiền tệ.

Sự điều chỉnh lịch sử hồi tháng trước một phần là do Tổng thống Donald Trump đề cử cựu thống đốc ngân hàng trung ương Kevin Warsh thay thế Jerome Powell làm người đứng đầu mới của Cục Dự trữ Liên bang.

Ông Warsh được xem là một nhà hoạch định chính sách tiền tệ truyền thống, người sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang duy trì tính độc lập về chính trị. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại BofA cho rằng về lâu dài, việc đề cử ông Warsh không gây ảnh hưởng tiêu cực đến vàng như đợt bán tháo vừa qua.