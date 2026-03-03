Giá xăng dầu hôm nay 3/3: Dầu thô thế giới tăng dữ dội khi Iran doạ "đốt cháy" mọi tàu qua eo biển Hormuz

Giá xăng dầu hôm nay 3/3: Dầu thô leo đỉnh, tịnh tiến về mốc 80 USD/thùng

Cập nhật hồi 6 giờ 54 phút (giờ Việt Nam) sáng 03/03, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra tăng vọt lên mức 70,7 USD/thùng, tăng 3,7 USD/thùng, tương đương mức tăng 5,56% theo ngày.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 77,6 USD/thùng, tăng 4,7 USD/thùng, tương đương mức tăng 6,54% so với phiên liền trước.

Tính đến ngày hôm nay 3/3, bình quân giá dầu thô tháng 3 tăng từ 12% đến 15,3% so với giá bình quân tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới tăng từ 3,5% đến hơn 8,45%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu Brent kỳ hạn ổn định trên mức 77 USD/thùng vào thứ Ba sau khi tăng hơn 6% trong phiên giao dịch trước đó, khi các nhà giao dịch theo dõi tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nguy cơ ngày càng gia tăng về việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.

Khi được hỏi về thời gian chiến tranh với Iran, ông Trump nói rằng Mỹ sẽ làm "bất cứ điều gì cần thiết". Một quan chức cấp cao của Mỹ cũng được cho là đã ám chỉ rằng Mỹ đang chuẩn bị một đợt tấn công leo thang đáng kể nhằm vào Iran trong vòng 24 giờ tới, nhắm mục tiêu vào sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và các tài sản hải quân của nước này.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo rằng các tàu cố gắng đi qua eo biển có thể bị nhắm mục tiêu. Dòng chảy của tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng chiếm khoảng một phần năm lượng dầu vận chuyển toàn cầu, đã bị đình trệ trong bối cảnh rủi ro an ninh gia tăng.

Saudi Aramco cũng tạm thời đình chỉ hoạt động tại nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lớn nhất của vương quốc, trong khi đánh giá thiệt hại sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở này.

Giá xăng dầu hôm nay 3/3: Xăng dầu trong nước tăng rất mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 3/3 vẫn niêm yết theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 26/2, theo đó, giá xăng dầu bán ra ở mức cao.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.279 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S duy nhất giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Về cơ sở giá, Bộ Công Thương khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).