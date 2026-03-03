Hết Tết, đào đồng loạt 'lên sàn' thanh lý, nhà vườn tất bật thu mua

Hết Tết, những cây đào từng khoe sắc trong phòng khách nhiều gia đình bắt đầu… lên "sàn thanh lý". Trên các hội nhóm mua bán cây cảnh, không khó để bắt gặp hàng trăm bài đăng rao bán đào sau Tết với đủ mức giá, từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi gốc.

Chỉ cần gõ cụm từ "thanh lý đào sau Tết" trên mạng xã hội, hàng loạt bài đăng hiện ra với nội dung tương tự: "Đào chơi Tết xong, còn khỏe, ai có nhu cầu về trồng lại liên hệ", "Thanh lý gốc đào thế, giá mềm"… Nhiều bài viết nhận về hàng trăm lượt bình luận chỉ sau vài giờ.

Người dân đăng bài thanh lý đào sau Tết trên các hội nhóm mạng xã hội, thu hút nhiều lượt quan tâm. Ảnh chụp màn hình.

Chị Thùy Chang (phường Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: "Năm nay tôi mua cây đào giá hơn 3 triệu đồng. Sau Tết, chủ vườn không thu lại nên tôi đăng thanh lý. Chỉ trong một buổi sáng đã có người tới xem và chốt mua".

Theo chị Lan, việc thanh lý giúp gia đình "gỡ gạc" một phần chi phí, đồng thời tránh lãng phí khi không có kinh nghiệm chăm sóc lâu dài. "Đào nếu không biết cách chăm dễ chết, mà bỏ đi thì tiếc", chị nói.

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cơ quan, cửa hàng cũng tranh thủ bán lại đào sau Tết. Giá thường giảm 40–70% so với thời điểm mua, tùy dáng thế và tình trạng cây.

Chủ nhà vườn thu mua đào sau Tết để chăm sóc, tạo thế, chuẩn bị cho mùa xuân năm sau. Ảnh: Đan Tâm.

Trái với tâm lý "xả hàng" của người chơi, nhiều chủ nhà vườn lại xem đây là thời điểm quan trọng để thu mua những gốc đào còn khỏe, dáng đẹp nhằm chăm sóc, tạo thế và bán lại vào năm sau.

Anh Hùng, chủ một vườn đào tại làng đào Nhật Tân (Hà Nội) cho biết: "Sau Tết khoảng 10–20 ngày là thời điểm chúng tôi đi thu mua. Những gốc đào còn bộ rễ tốt, thân không sâu bệnh sẽ được đưa về vườn phục hồi. Giá mua tùy cây, có khi chỉ vài trăm nghìn nhưng nếu chăm tốt, năm sau có thể bán gấp nhiều lần".

Theo anh Hùng, không phải cây nào cũng "cứu" được. Những cây bị hãm nước quá lâu, nở hoa sớm hoặc rễ tổn thương nặng thường khó hồi phục. "Kinh nghiệm của người làm nghề là nhìn màu vỏ, độ đàn hồi của cành, kiểm tra rễ trước khi quyết định mua", anh chia sẻ.

Ngoài mục đích kinh doanh, một số nhà vườn còn nhận chăm sóc thuê cho khách quen. Người dân có thể gửi lại cây với chi phí vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng/năm, tùy kích thước và yêu cầu tạo thế.

Hướng dẫn chăm sóc đào sau Tết

Theo anh Hùng, nếu muốn tự giữ lại đào để chơi năm sau, người dân cần lưu ý một số bước cơ bản:

Thứ nhất, cắt tỉa đúng cách. Sau khi hoa tàn, nên cắt bỏ toàn bộ cành đã ra hoa, giữ lại phần thân chính và các cành khỏe. Việc tỉa sớm giúp cây tập trung dinh dưỡng nuôi mầm mới.

Thứ hai, thay đất và bón phân. Đào trồng chậu thường bị hạn chế dinh dưỡng.

Người dân làng đào Nhật Tân tất bật thay đất, bón phân cho các gốc đào sau Tết nhằm phục hồi cây, chuẩn bị cho vụ hoa năm sau. Ảnh: Đan Tâm.

Thứ ba, đưa cây ra nơi có ánh sáng tự nhiên. Nhiều ngày trưng trong nhà khiến cây thiếu nắng, suy yếu. Sau Tết, cần đặt cây ở vị trí thoáng, có nắng buổi sáng, tránh mưa dầm kéo dài.

Thứ tư, phòng trừ sâu bệnh. Thời điểm giao mùa dễ phát sinh nấm, rệp. Có thể sử dụng thuốc sinh học hoặc nước vôi loãng phun định kỳ để hạn chế sâu bệnh.

Anh Hùng lưu ý thêm: "Quan trọng nhất là điều tiết nước. Không tưới quá nhiều khiến úng rễ, nhưng cũng không để đất khô kiệt. Đào thích ẩm vừa phải".

Với những cây đào thế, việc tạo tán, uốn cành nên thực hiện vào giữa năm, khi cây đã ổn định sinh trưởng. Nếu không có kinh nghiệm, người dân nên nhờ thợ chuyên nghiệp để tránh làm gãy, hỏng dáng cây.