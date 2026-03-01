Giá vàng hôm nay (1/3) tăng mạnh: Dự báo "nóng" tuần tới sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran?

Giá vàng hôm nay 1/3 tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 1/3 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh trở lại so với hôm qua. Trong đó, vàng SJC đã tăng mạnh 3 - 3,5 triệu đồng/lượng và đạt mức bán ra 187 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, các thương hiệu lớn cũng điều chỉnh tăng cao từ 2,9 - 3,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức từ 186,8 - 187 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đánh dấu đợt tăng trở lại sau khi liên tục giảm kể từ ngày vía Thần tài.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục bám sát những biến động của thị trường thế giới. Trong đó, xu hướng tăng của vàng vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt khi thị trường toàn cầu đối mặt với bất ổn địa chính trị và rủi ro kinh tế. Dòng tiền trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực chính giúp kim loại quý duy trì đà tăng mạnh.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 1/3, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji ở Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 184 - 187 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 2,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 3,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Dự báo giá vàng thế giới tăng mạnh tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tuần tại thị trường Mỹ vào rạng sáng ngày hôm nay 28/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.278 USD/ounce, tăng mạnh 104 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá kim loại quý đã tăng mạnh vào đầu và cuối tuần này, với các vấn đề địa chính trị một lần nữa chiếm lĩnh các tiêu đề tin tức hàng ngày và thúc đẩy dòng vốn trú ẩn an toàn mới đổ vào vàng.

Trong đó, các ngày đầu tuần giá vàng giao dịch ổn định quanh mức 5.100 - 5.200 USD/ounce. Tuy nhiên, ngày cuối phiên đã mang đến những diễn biến bất ngờ, với lệnh sơ tán khỏi Trung Đông từ chính phủ Hoa Kỳ khiến giá vàng tăng vọt từ 5.185 USD/ounce lên tới 5.235 USD/ounce chỉ sau 45 phút, trước khi thiết lập mức cao kỷ lục trong tuần là 5.254 USD/ounce. Điều này khiến nhà đầu tư đổ xô mua vào trước khi kết thúc tuần, đẩy giá vàng tăng mạnh và cuối cùng đạt mức cao nhất tuần là 5.281 USD/ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall lại một lần nữa lạc quan, trong khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng lạc quan hơn so với đầu năm nay sau những đợt tăng giá mạnh của vàng.

Tuần này, 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với các nhà phân tích lạc quan ở Phố Wall vẫn duy trì đa số hai phần ba sau màn thể hiện mạnh mẽ của vàng.

Trong đó, 12 chuyên gia, tương đương 67%, dự đoán giá vàng sẽ vượt mức 5.300 USD/ounce trong tuần tới, trong khi chỉ có 2 người, chiếm 11%, dự đoán giá sẽ giảm. Còn 4 nhà phân tích còn lại, chiếm 22% tổng số, cho rằng rủi ro và khả năng giảm giá là khá cân bằng trong ngắn hạn.

Đa số chuyên gia và nhà đầu tư đều tin rằng giá vàng tiếp tục tăng trong tuần tới. Nguồn: Kitco News

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã ghi nhận 266 phiếu bầu, cho thấy tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tăng cao sau 3 tuần duy trì ở mức thấp khoảng 60%.

Trong đó, 202 nhà đầu tư cá nhân, tương đương 76%, dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, trong khi 34 người khác, tương đương 13%, dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 30 nhà đầu tư còn lại, chiếm 11% tổng số, dự kiến ​​giá sẽ đi ngang trong tuần tới.

Tin tưởng giá vàng tăng trong tuần tới, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International cho biết, nền tảng của thị trường vàng này đã được xây dựng trong 4 năm qua, với việc các ngân hàng trung ương mua vàng với số lượng chưa từng có.

"Sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ, sự rối loạn chính trị ở Washington DC, đồng USD yếu và khoản nợ khổng lồ của Mỹ đều cho thấy đợt tăng giá này sẽ tiếp tục. Nếu không vì lý do nào khác, thì đó là vì các chính phủ nước ngoài thích sở hữu và tin tưởng vào vàng hơn là đồng đô la Mỹ", ông Checkan nhận định.