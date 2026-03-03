Giá vàng và bạc tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong bốn tuần vào đầu phiên giao dịch tại Mỹ do nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ khi Trung Đông đang chứng kiến cuộc chiến lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Nhu cầu vàng, bạc tại Mỹ tăng rất mạnh.

Giá vàng kỳ hạn 4 tháng tăng 159,40 USD lên 5.406,80 USD. Giá bạc giao kỳ hạn 3 tháng tăng 2,038 USD lên 94,71 USD

Thị trường điều chỉnh triển vọng lãi suất trong bối cảnh chiến tranh Mỹ - Iran. Thị trường tiền tệ đã giảm bớt các khoản đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất tại Mỹ, Anh và khu vực đồng Euro hôm 2/3 khi chiến tranh ở Trung Đông đẩy giá dầu tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Theo các hợp đồng hoán đổi gắn liền với ngày họp chính sách, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm chi phí vay ba lần trong năm 2026 đã giảm xuống 20% từ gần 50% tuần trước.

Các nhà giao dịch không còn kỳ vọng Ngân hàng Anh sẽ giảm lãi suất ba lần trong năm nay và đã hạ xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 3 xuống 60% từ hơn 80%. Họ đã giảm một nửa tỷ lệ cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong năm nay, chỉ định mức giảm 5 điểm cơ bản, một báo cáo của Bloomberg cho biết.

Lợi suất trái phiếu hai năm của Mỹ, Anh và Đức – vốn là những loại trái phiếu nhạy cảm nhất với những thay đổi trong chính sách tiền tệ. Điều đó phản ánh sự tăng mạnh trong các chỉ số lạm phát, báo cáo cho biết.

Hành động quân sự của Mỹ ở Iran có thể đe dọa hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2026. Việc Mỹ lật đổ một người bạn của Trung Quốc có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel vào Iran khiến sát hại nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi đó là "việc công khai giết hại lãnh đạo của một quốc gia có chủ quyền và thiết lập chế độ là không thể chấp nhận được".

Trao đổi qua điện đàm với người đồng cấp Nga, ông Vương Nghị cảnh báo rằng tổng thống Mỹ có nguy cơ đẩy Trung Đông vào "vực thẳm".

Sự lên án Washington từ nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nổi bật trong một giai đoạn nhạy cảm khi các quan chức hai bên đang cố gắng ổn định quan hệ trước khi Trump đến Bắc Kinh vào ngày 31/3.

OPEC+ tăng sản lượng dầu thô trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông. OPEC+ đã nhất trí nối lại việc tăng sản lượng dầu với tốc độ nhanh hơn một chút khi cuộc xung đột do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra đe dọa đẩy giá dầu thô tăng cao.

Các thành viên chủ chốt do Ả Rập Xê Út và Nga dẫn đầu sẽ tăng thêm 206.000 thùng mỗi ngày bắt đầu từ tháng 4, theo một tuyên bố của liên minh sau cuộc họp trực tuyến hàng tháng. Việc tăng sản lượng này khó có thể làm dịu thị trường, vì một số nhà sản xuất OPEC+ có khả năng tăng sản lượng hạn chế và các thành viên chủ chốt vùng Vịnh có thể đối mặt với nguy cơ bị hạn chế xuất khẩu nếu có sự gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz.

Trên các thị trường tài chính quốc tế, chỉ số đô la Mỹ tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 5 tuần, trong khi giá dầu thô tăng vọt, đạt mức cao nhất trong 8 tháng và giao dịch quanh mức 72,00 USD /thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 3,96%.

Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn 4 tháng là vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại mức cao kỷ lục/hợp đồng là 5.626,80 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe bán là đẩy giá vàng kỳ hạn xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 5.000,00 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất trong đêm là 5.434,10 USD và sau đó là 5.500,00 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được thấy ở mức thấp nhất trong đêm là 5.315,30 USD và sau đó là 5.300,00 USD.

Phe mua hợp đồng tương lai bạc 3 tháng dự đoán mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự kỹ thuật mạnh ở mức 100,00 USD. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe bán là giá đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ mạnh ở mức thấp nhất tháng 2 là 71,815 USD.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên được thấy ở mức cao nhất trong đêm là 95,86 USD và sau đó là 100,00 USD. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được thấy ở mức thấp nhất trong đêm là 92,335 USD và sau đó là 90,00 USD.