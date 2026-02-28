Mỹ - Israel tấn công Iran: Giá vàng sẽ bùng nổ?

Bộ Quốc phòng Israel tuyên bố tiến hành cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chính thức lên tiếng về chiến dịch tấn công Tehran.

Theo Al Jazeera, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Katz ngày 28/2 thông báo quân đội nước này tiến hành tấn công phủ đầu nhằm vào Iran và ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.

Tổng thống Donald Trump xác nhận việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. Ưu tiên hàng đầu của chiến dịch lần này là tiêu hủy các tên lửa và “đánh sập hoàn toàn” ngành công nghiệp tên lửa của Iran.

Nguy cơ leo thang xung đột một lần nữa khiến giới đầu tư thận trọng cao độ và gia tăng nắm giữ kim loại quý. Diễn biến tại Trung Đông đã kích hoạt làn sóng mua trú ẩn, đẩy giá vàng tăng mạnh và thiết lập đỉnh tuần mới.

Từ mức 5.140 USD/ounce, giá vàng thế giới nhanh chóng bứt phá lên trên 5.200 USD. Chốt phiên cuối tuần, vàng giao ngay đóng cửa ở mức cao nhất tuần, trên 5.280 USD/ounce.

Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Theo trang Fxempire, giá vàng giao ngay đang nhích lên trong phiên thứ Sáu, khi thị trường nhanh chóng tiến sát mức cao nhất trong một tháng là 5.250 USD. Mô hình trên biểu đồ ngày cho thấy mốc giá này có thể là “cánh cửa” mở ra đà tăng tốc mạnh hơn và đưa vàng quay trở lại thử thách đỉnh lịch sử 5.602,23 USD.

Đồng thời, sau năm phiên liên tiếp kiểm định, vùng hỗ trợ quan trọng dường như đã được thiết lập vững chắc tại 5.143,89 USD. Khi cấu trúc kỹ thuật vẫn được duy trì, giới giao dịch hiện chờ đợi chất xúc tác có thể khởi động một đợt tăng ấn tượng.

Về mặt kỹ thuật, việc vàng có thể thử thách lại đỉnh lịch sử trong ngắn hạn hay không sẽ phụ thuộc vào cách thị trường vượt qua mốc 5.250 USD.

Kịch bản tích cực nhất là xuất hiện lực mua mới với khối lượng lớn. Ngược lại, nếu đà tăng chủ yếu do hoạt động đóng vị thế bán (short-covering), xu hướng này có thể nhanh chóng suy yếu nếu thiếu dòng tiền mới hỗ trợ.

Vùng hỗ trợ ngắn hạn nằm trong khu vực điều chỉnh từ 5.143,89 USD đến 5.002,31 USD – được xem là vùng tích lũy tốt. Nếu giá tiếp tục dao động trong vùng này để chờ chất xúc tác mới, điều đó cũng không bất ngờ.

Không chỉ căng thẳng Trung Đông, các yếu tố như nợ công toàn cầu tăng cao, thâm hụt ngân sách kéo dài và căng thẳng thương mại gia tăng tiếp tục củng cố vai trò chiến lược của vàng.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành (COO) của Asset Strategies International, cho rằng xu hướng chủ đạo của thị trường vàng vẫn là đi lên. Nền tảng cho đà tăng hiện tại đã được hình thành trong khoảng bốn năm qua, khi các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đẩy mạnh mua vàng với quy mô chưa từng có.

Ông nhận định bức tranh kinh tế Mỹ còn nhiều điểm yếu, cùng với tình trạng bất ổn tại Washington, sự suy yếu của đồng USD và gánh nặng nợ công lớn của Mỹ, đang tạo môi trường thuận lợi để giá vàng tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Một yếu tố quan trọng khác là niềm tin của các chính phủ nước ngoài đang có sự dịch chuyển, khi họ có xu hướng ưu tiên nắm giữ vàng thay vì tích trữ đồng USD.

Dự báo giá vàng lên 6.750 USD/ounce

Ông Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định rằng chỉ cần nhìn vào diễn biến của cổ phiếu và vàng hiện tại cũng đủ cho thấy nhà đầu tư nên nắm giữ tài sản nào.

Chỉ số S&P 500 đang khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ, chưa thể vượt ngưỡng kháng cự 7.000 điểm và hiện ở mức 6.858 điểm, giảm gần 1% trong tuần. Ngược lại, vàng giao ngay tăng lên 5.232 USD/ounce, cao hơn 2% so với cuối tuần trước.

Theo ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích trưởng tại FP Markets, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn được duy trì nhờ nhu cầu trú ẩn và kỳ vọng lãi suất mềm hơn. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng chỉ đang trong giai đoạn tích lũy thay vì bước vào đà tăng bùng nổ.

Bank of America cho rằng dù đang tích lũy trong khoảng 5.200 USD, giá vàng vẫn có khả năng hướng tới 6.000 USD/ounce. Trong khi đó, MKS PAMP đánh giá thị trường giá lên hiện mới ở giai đoạn giữa chu kỳ và có thể tiến tới 6.750 USD/ounce khi môi trường chính trị Mỹ bước vào giai đoạn nóng hơn.