Sập cầu, tên lửa bắn trúng tàu siêu lớn, nguồn khí hoá lỏng về Việt Nam bị gián đoạn

Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading - thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam) vừa có văn bản khẩn gửi tới khách hàng khu vực miền Nam thông báo về việc phát sinh tình huống bất khả kháng.

Theo đó, phía công ty cho biết, nhà cung cấp quốc tế của PVGas Trading đã chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng do sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (Saudi Aramco) vào ngày 23/2/2026, làm gián đoạn việc cung cấp các lô hàng Propane và Butane đã ký kết.

Tình huống bất khả kháng này khiến toàn bộ các lô hàng LPG giao về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền của PVGas dự kiến từ 10/3/2026 bị tạm dừng.

Đáng chú ý, PVGas Trading cho hay, xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến hành trình của tàu chở LPG lạnh qua eo biển Hormuz. Cụ thể, theo công ty, tính đến 15h ngày 2/3/2026, đã có ít nhất hai tàu VLCC (loại tàu chở dầu thô siêu lớn) bị trúng tên lửa khi qua eo biển này.

Một số cơ sở sản xuất NGL/LPG của các nhà cung cấp đã bị tấn công và có phát sinh hư hại nghiêm trọng. Vì lý do an toàn, tạm thời toàn bộ tàu VLGC (tàu chở khí hóa lỏng chuyên dụng cỡ lớn) chở LPG lạnh Trung Đông theo cam kết từ nửa cuối tháng 3/2026 đến hết tháng 4/2026 của các nhà cung cấp chưa có kế hoạch giao hàng cho PVGas Trading.

Tình huống bất khả kháng nêu trên khiến PVGas Trading bắt buộc phải giảm tiến độ giao hàng nhập khẩu từ nay đến ngày 10/3/2026 đồng thời tạm thời chưa có khả năng thu xếp giao hàng từ nguồn nhập khẩu cho các khách hàng từ sau ngày 10/3/2026.

"Tình huống này là ngoài khả năng kiểm soát của PVGas Trading", văn bản nêu.

Để khắc phục, PVGas Trading đang nhanh chóng liên hệ với các đối tác để thu xếp các nguồn hàng thay thế bổ sung trong thời gian sớm nhất với chi phí phát sinh hợp lý nhất, mặc dù với tình huống hiện tại là rất khó khăn (toàn bộ thị trường Đông Á đang khan hàng, thậm chí Thái Lan đã kích hoạt tình huống khẩn cấp cấm xuất khẩu xăng dầu).

Trước mắt, PVGas Trading đề nghị khách hàng chủ động cân đối phương án tiêu thụ hàng, hoặc chủ động thu xếp các nguồn hàng thay thế khác trước khi hai bên có các giải pháp khả thi tiếp theo. Ngoài ra, phía công ty sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để thông báo đến khách hàng trong thời gian sớm nhất.