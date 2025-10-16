Giá vàng hôm nay, 16-10: Tăng lên đỉnh cao mới

Giá vàng hôm nay lại thiết lập kỷ lục mới

Tính đến 6 giờ sáng 16-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.213 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.175 USD/ounce). Đáng chú ý, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 có thời điểm lao lên 4.235 USD/ounce, xác lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh nhờ lực mua kỹ thuật và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một tài sản an toàn.

Thị trường vàng thế giới biến động rất mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – ông Jerome Powell bày tỏ sự thận trọng với chính sách tiền tệ, củng cố thêm động lực cho giá kim loại quý này. Ông cho biết Fed có thể hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 29-10 và cảnh báo lĩnh vực việc làm có thể tiếp tục suy yếu, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng, nếu chính phủ Mỹ đóng cửa.

Các thị trường khác cũng tác động mạnh đến xu hướng giá vàng. Đồng USD giảm giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng đi lên. Giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,03%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Với tình hình địa chính trị bất ổn và chính sách tiền tệ nới lỏng, giới phân tích nhận định, giá vàng có thể còn tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức độ biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư dài hạn.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 15-10 tại các doanh nghiệp cũng lên tới 148 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra cán mức 146,6 triệu đồng/lượng.