Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 146,600 Bán 148,600

PNJ Mua 145,500 Bán 148,500

Tỷ giá

USD Mua 26,124 Bán 26,364

EUR Mua 29,920 Bán 31,498

Giá vàng hôm nay, 16-10: Tăng lên đỉnh cao mới

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá vàng hôm nay tiếp tục đà tăng mạnh mẽ, thiết lập kỷ lục mới khi nhu cầu trú ẩn an toàn bùng nổ.

Giá vàng hôm nay lại thiết lập kỷ lục mới

Giá vàng hôm nay lại thiết lập kỷ lục mới

Tính đến 6 giờ sáng 16-10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.213 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.175 USD/ounce). Đáng chú ý, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 có thời điểm lao lên 4.235 USD/ounce, xác lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh nhờ lực mua kỹ thuật và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một tài sản an toàn.

Thị trường vàng thế giới biến động rất mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – ông Jerome Powell bày tỏ sự thận trọng với chính sách tiền tệ, củng cố thêm động lực cho giá kim loại quý này. Ông cho biết Fed có thể hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 29-10 và cảnh báo lĩnh vực việc làm có thể tiếp tục suy yếu, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng, nếu chính phủ Mỹ đóng cửa.

Các thị trường khác cũng tác động mạnh đến xu hướng giá vàng. Đồng USD giảm giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng đi lên. Giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,03%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Với tình hình địa chính trị bất ổn và chính sách tiền tệ nới lỏng, giới phân tích nhận định, giá vàng có thể còn tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức độ biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư dài hạn.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 15-10 tại các doanh nghiệp cũng lên tới 148 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra cán mức 146,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 16-10: Tăng lên đỉnh cao mới - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/10/2025 06:35 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Dự báo gây sốc mới về giá vàng
Dự báo gây sốc mới về giá vàng
Sau khi tăng gần 50% chỉ trong năm nay và vượt mốc 4.000 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng đang được nhiều chuyên gia dự đoán có thể tiếp...
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN