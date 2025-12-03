Ai đang đẩy giá vàng, bạc lên cơn sốt mới?

Dữ liệu giao dịch tháng 11 của CME Group – sàn phái sinh lớn nhất thế giới cho thấy nhu cầu từ nhóm nhà đầu tư cá nhân đang chiếm ưu thế rõ rệt. Tổng khối lượng giao dịch trung bình mỗi ngày đạt 33,1 triệu hợp đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, và là mức cao thứ hai trong lịch sử sàn.

Riêng mảng kim loại, khối lượng giao dịch trung bình ngày tăng 52%, chủ yếu nhờ các hợp đồng nhỏ – sản phẩm được thiết kế cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Điều này cho thấy lực giao dịch không đến từ các tổ chức lớn mà đến từ làn sóng nhà đầu tư cá nhân tham gia mạnh hơn.

CME khẳng định dữ liệu tháng 11 cho thấy xu hướng "thị trường do kênh bán lẻ dẫn dắt" đang rõ rệt nhất trong nhiều năm.

Hợp đồng vàng và bạc cỡ nhỏ tăng vọt

Hợp đồng tương lai vàng có kích thước rất nhỏ – bằng 1/10 hợp đồng vàng tiêu chuẩn 100 ounce ghi nhận mức tăng khối lượng lên tới 476.000 hợp đồng mỗi ngày, tương đương tăng 235% so với năm ngoái. Đây là loại hợp đồng được nhà đầu tư vốn nhỏ ưa chuộng nhất.

Trong khi đó, bạc mới là tâm điểm. Khối lượng giao dịch bạc tiêu chuẩn đạt 108.000 hợp đồng/ngày, tăng 22%. Đáng chú ý, hợp đồng tương lai bạc có kích thước rất nhỏ – bằng 1/5 hợp đồng 5.000 ounce, tăng tới 238%, đạt trung bình 75.000 hợp đồng/ngày.

Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng dữ dội này đến từ nhu cầu nắm giữ bạc để đầu cơ đà tăng giá, khi bạc được xem là “ngôi sao mới” trong nhóm kim loại quý.

Điều gì đứng sau chu kỳ tăng mới?

Tháng 11, giá bạc tăng 18,6%, mức tốt nhất kể từ tháng 7/2020. Riêng tuần cuối tháng, giá tăng thêm 14,5%, lần đầu tiên vượt 55 USD/ounce trong lịch sử. Đợt tăng này thậm chí xảy ra ngay sau khi CME phải tạm dừng giao dịch 10 giờ vì sự cố kỹ thuật.

Bước sang tháng 12, giá bạc tiếp tục đà tăng dựng đứng, giao dịch quanh 59,27 USD/ounce, tăng hơn 100% tính từ đầu năm. Đà tăng mạnh được thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư cao trong khi nguồn cung bạc toàn cầu liên tục thu hẹp.

Theo các chuyên gia, biến động có thể tiếp tục mạnh ở vùng đỉnh, nhưng xu hướng dài hạn của bạc vẫn được hỗ trợ bởi “cầu vượt xa cung” – một trạng thái hiếm gặp kéo dài trong thị trường hàng hóa.

Chris Mancini, đồng quản lý quỹ GOLDX tại Gabelli Funds, nhận định bạc vẫn còn rẻ so với vàng. Ông dẫn chứng: trong dài hạn, tỷ lệ vàng/bạc (giá 1 ounce vàng chia cho giá 1 ounce bạc) thường dao động quanh 68.

Hiện tỷ lệ này đang ở mức 74, cho thấy bạc đang bị định giá thấp hơn so với xu hướng lịch sử. Nếu tỷ lệ quay về mức 68, giá bạc theo ước tính của Mancini có thể tăng từ 58 USD lên khoảng 65 USD/ounce.

Nhận định này cho thấy nhiều nhà đầu tư tin rằng chu kỳ tăng của bạc vẫn chưa kết thúc.