Sáng 16-10, giá vàng nhẫn trơn tăng cao, vượt 153 triệu đồng/lượng

Sáng 16-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp khi các công ty vàng, ngân hàng thương mại cùng điều chỉnh mức giá mới.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,6 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trong vòng 1 tuần qua, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm hơn 6 triệu đồng.

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được công ty SJC giao dịch lên tới 144,9 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 1,5 triệu đồng.

Chỉ trong 1 tuần, giá vàng nhẫn tăng gần 8 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn tăng nhanh hơn vàng miếng SJC

Đáng chú ý, vàng nhẫn trơn 99,99% đang có sự phân hóa và cách biệt giữa các thương hiệu. Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn thương hiệu này tới 148,4 triệu đồng/lượng, áp sát giá vàng miếng SJC. Trong khi vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được bán ra tới 152,3 triệu đồng/lượng, mua vào 149,3 triệu đồng – cao hơn cả giá vàng miếng SJC. Đây là diễn biến khá bất ngờ trong những ngày qua.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng sáng nay đẩy giá vàng miếng SJC lên 164 triệu đồng mua vào và 167 triệu đồng bán ra, cao hơn giá niêm yết tại các công ty lớn tới 19 triệu đồng/lượng, mức cách biệt chưa từng có, thậm chí cao hơn giá thế giới quy đổi tới gần 33 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước dậy sóng do ảnh hưởng từ giá thế giới. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, vàng quốc tế vượt 4.230 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Chỉ trong 1 ngày, kim loại quý trên sàn quốc tế liên tục tăng vọt, vượt 4.200 USD/ounce sau khi liên tục lập những mốc cao mới thời gian qua.

Chỉ trong 1 tuần, giá vàng thế giới tăng tới 200 USD/ounce (tương đương mức tăng khoảng 6,4 triệu đồng).

Bất chấp các dự báo giá vàng tăng nóng, kim loại quý vẫn chưa ngừng đà đi lên sau khi được hưởng lợi bởi dòng tiền trú ẩn an toàn. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, lo ngại kinh tế Mỹ suy yếu khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 134,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các công ty xuất hiện mốc cao mới