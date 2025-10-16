Giá vàng và bạc tiếp tục lập đỉnh mới: Liệu đà tăng có kéo dài?

Giá vàng và bạc tăng mạnh

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán và trái phiếu toàn cầu chao đảo vì những căng thẳng địa chính trị và kinh tế, dòng tiền đang đổ mạnh vào các tài sản trú ẩn an toàn. Đầu tháng 10, giá vàng giao ngay lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, trong khi bạc cũng vượt mốc 50 USD/ounce – mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Đến giữa tuần này, giá vàng tiếp tục leo lên hơn 4.200 USD/ounce, còn bạc đạt khoảng 51,2 USD/ounce. Theo giới phân tích, đà tăng vẫn còn dư địa lớn, nhất là khi bất ổn chính trị và chính sách lãi suất tiếp tục hỗ trợ tâm lý tích trữ kim loại quý.

Một báo cáo từ JPMorgan nhận định: chỉ cần 0,5% lượng tài sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Mỹ chuyển sang vàng, giá vàng hoàn toàn có thể đạt 6.000 USD/ounce – mức cao chưa từng có trong lịch sử.

Jigna Gibb, Giám đốc sản phẩm hàng hóa của Bloomberg, ví von rằng: “Nếu bạn giữ vàng trong danh mục, nó giống như một con gấu bông – mang lại cảm giác an toàn và dễ chịu.”

Điều này phản ánh tâm lý chung của nhà đầu tư khi biến động kinh tế tăng cao: vàng thường là tài sản trú ẩn đầu tiên được tìm đến. Nhưng năm nay, không chỉ vàng – mà bạc, bạch kim và palađi cũng cùng lúc thăng hoa.

Theo số liệu, giá hợp đồng tương lai bạc và bạch kim tăng lần lượt hơn 70% và 85% trong năm qua, trong khi palađi – một kim loại quý cùng nhóm với bạch kim – cũng tăng hơn 70%. Vàng, dù “chậm chân” hơn, vẫn tăng hơn 55% kể từ đầu năm.

Liệu đà tăng này có thể kéo dài?

Các chuyên gia cho rằng đợt tăng hiện tại có thể còn tiếp diễn trong vài năm tới, dù không loại trừ khả năng điều chỉnh ngắn hạn. Ngân hàng Macquarie dự báo nhóm kim loại quý có thể giảm nhẹ trong quý tới, nhưng mức giảm sẽ nhanh chóng bị “mua lại”, đặc biệt khi đồng USD yếu đi và chính sách lãi suất thấp tiếp tục được duy trì.

Trong báo cáo của Widmer, chuyên gia hàng hóa này dự báo: đến năm 2026, giá vàng có thể đạt trung bình 4.400 USD/ounce và đỉnh 5.000 USD/ounce, trong khi bạc có thể đạt trung bình 56 USD/ounce và đỉnh 65 USD/ounce.

Giới đầu tư cũng nhìn lại lịch sử: sau khủng hoảng tài chính 2008, vàng tăng 160%, bạc tăng hơn 400%. Trong đại dịch 2020, vàng tăng hơn 25%, bạc tăng 90%. Lần này, với bối cảnh lãi suất hạ và thương mại toàn cầu bất ổn, kịch bản tăng giá đang lặp lại.

Sẽ có cú sốc ngược nào cho kim loại quý?

Các nhà phân tích thừa nhận rằng, nếu điều chỉnh xảy ra, giá kim loại quý sẽ giảm từ từ thay vì sụp đổ đột ngột. “Các mặt hàng như vàng và bạc thường đi thang máy khi tăng, nhưng đi cầu thang khi giảm,” chuyên gia Wiederhold bình luận.

Điều đó nghĩa là, ngay cả khi sóng tăng chững lại, vàng và bạc vẫn giữ được sức hút dài hạn – nhất là khi giới đầu tư tiếp tục nghi ngờ sự ổn định của các thị trường tài chính truyền thống.