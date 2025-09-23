Pi Network lập kỷ lục buồn khiến nhà đầu tư 'khóc ròng' ở đáy mới

Giá Pi Network vẫn đang không ngừng lao dốc kể từ khi chào sàn đến nay, đến ngày 22/9, giá Pi đã lập kỷ lục buồn mới với vùng đáy 0,18 USDT.

Kỳ lục buồn với Pi Network khi lập đáy mới ở vùng 0,18 USDT.

Hiện không ai dám chắc mức 0,1 USD có phải là vùng đáy của Pi hay chưa, thậm chí, trong kịch bản tồi tệ, giá Pi có thể giảm về dưới mức 0,1 USDT khiến nhà đầu tư lỗ nặng.

Theo dữ liệu của sàn OKX, đến thời điểm 22/9, lượng cung lưu hành của Pi đạt 8,19%/ tổng cung 100 tỷ Pi. Như vậy, khối lượng lưu hành tương đương gần 8,2 tỷ token. Tỷ lệ lưu hành như vậy được coi là rất thấp so với tổng cung đăng ký.

Ngoài ra, đội ngũ phát triển Pi cũng đang hạn chế lượng cung thông qua việc trì hoãn quá trình xác minh danh tính cá nhân (KYC) nhằm tránh cho thị giá đồng tiền điện tử này rơi vào những cú sập mạnh.

Trên diễn đàn sàn OKX, một số nhà đầu tư dường như đã hết kiên nhẫn với Pi Network. Có người cho rằng, đã quá đủ để gửi gắm niềm tin vào dự án Pi. Nó khác xa những gì mà đội ngũ sáng lập tô hồng ở giai đoạn đầu. Thậm chí, có người còn đặt nghi vấn về số lượng Pi bán ra chủ yếu do đội ngũ sáng lập nắm giữ, thao túng giá để 'lùa gà'.

Giá Pi Network rớt thê thảm trùng với thời điểm toàn thị trường Crypto rơi vào khủng hoảng. Giá Bitcoin giảm 2,05%, ETH, XRP cũng liên tục rớt giá trước sức ép xả hàng của các tổ chức lớn.

Pi Network chính thức lên sàn OKX hồi nửa cuối tháng 2/2025, một tuần sau, thị giá Pi tăng lên cao nhất 3 USDT sau đó quay đầu giảm liên tục và chạm ngưỡng 0,18 USDT.