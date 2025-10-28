Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 146,900 Bán 148,400

PNJ Mua 145,400 Bán 148,300

Tỷ giá

USD Mua 26,081 Bán 26,351

EUR Mua 29,841 Bán 31,414

Giá Pi Network 'bùng nổ'

Sự kiện: Tiền điện tử
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Giá Pi Network đạt mức tăng cao nhất 26% trong 24 giờ qua. Đợt tăng 'bùng nổ' diễn ra sau thời gian dài đồng coin này lao dốc.

Trong 5 ngày gần nhất, xu hướng giá Pi Network đang vận động theo hướng tăng trưởng mạnh ở mức khoảng 0,20 lên cao nhất 0,29 USDT - tương đương tỷ lệ tăng trưởng khoảng 26%.

Đây là đợt tăng trưởng đáng chú ý nhất nhiều tháng nay sau khi giá đồng coin gây ồn ào nhất hồi đầu năm lao dốc nghiêm trọng.

Ra mắt hồi đầu năm 2025, giá Pi được đẩy lên cao cao nhất hơn 3 USDT/ đơn vị. Tuy vậy, đồng Pi không duy trì được đà tăng trưởng do lực bán xả rất mạnh. Đến ngày 10/10, thị giá Pi giảm sâu nhất về mức 0,15 USDT/ đơn vị trước khi có nhịp tăng ngắn hạn.

Diễn biến giá Pi Network.

Diễn biến giá Pi Network.

Theo dữ liệu của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đồng Pi có số lượng cung lưu hành lên đến 100 tỷ. Trong đó, tỷ lệ lưu hành đến ngày 27/10 mới chỉ đạt 8,28% - tương đương khoảng 8,2 tỷ token được lưu hành.

Đến nay, Pi Network mới chỉ đăng ký lưu hành duy nhất tại sàn OKX, các sàn giao dịch khác như Binance, Bybit... không chấp thuận list đồng coin này vì vướng các cáo buộc lừa đảo và thiếu minh bạch. Đây cũng là lý do khiến cho lượng cung lưu hành của Pi chiếm tỷ lệ thấp.

Ngoài ra, việc nhà phát triển Pi gây khó khăn trong việc xác định danh tính cá nhân (KYC) đã khiến lượng lớn cung của người đào Pi không được đẩy lên sàn để giao dịch. Điều này gây mất niềm tin của nhà đầu tư vào đội ngũ phát triển Pi Network, cũng như làm cho đồng coin này lún sâu vào các cáo buộc lừa đảo.

Đến tối 27/10, giá Pi Network sau khi bật tăng 26% dã giảm còn khoảng 8% với lượng cung xả mạnh.

Nhà đồng sáng lập xuất hiện không 'cứu' nổi giá Pi Network
Nhà đồng sáng lập xuất hiện không 'cứu' nổi giá Pi Network

Chengdiao Fan, người đồng sáng lập Pi Network, lần đầu xuất hiện để nói về dự án nhưng giá Pi chỉ tăng nhẹ, không tạo đột phá như cộng đồng mong đợi.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cẩm Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/10/2025 19:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tiền điện tử Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN