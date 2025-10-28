Giá Pi Network 'bùng nổ'

Trong 5 ngày gần nhất, xu hướng giá Pi Network đang vận động theo hướng tăng trưởng mạnh ở mức khoảng 0,20 lên cao nhất 0,29 USDT - tương đương tỷ lệ tăng trưởng khoảng 26%.

Đây là đợt tăng trưởng đáng chú ý nhất nhiều tháng nay sau khi giá đồng coin gây ồn ào nhất hồi đầu năm lao dốc nghiêm trọng.

Ra mắt hồi đầu năm 2025, giá Pi được đẩy lên cao cao nhất hơn 3 USDT/ đơn vị. Tuy vậy, đồng Pi không duy trì được đà tăng trưởng do lực bán xả rất mạnh. Đến ngày 10/10, thị giá Pi giảm sâu nhất về mức 0,15 USDT/ đơn vị trước khi có nhịp tăng ngắn hạn.

Diễn biến giá Pi Network.

Theo dữ liệu của sàn giao dịch tiền điện tử OKX, đồng Pi có số lượng cung lưu hành lên đến 100 tỷ. Trong đó, tỷ lệ lưu hành đến ngày 27/10 mới chỉ đạt 8,28% - tương đương khoảng 8,2 tỷ token được lưu hành.

Đến nay, Pi Network mới chỉ đăng ký lưu hành duy nhất tại sàn OKX, các sàn giao dịch khác như Binance, Bybit... không chấp thuận list đồng coin này vì vướng các cáo buộc lừa đảo và thiếu minh bạch. Đây cũng là lý do khiến cho lượng cung lưu hành của Pi chiếm tỷ lệ thấp.

Ngoài ra, việc nhà phát triển Pi gây khó khăn trong việc xác định danh tính cá nhân (KYC) đã khiến lượng lớn cung của người đào Pi không được đẩy lên sàn để giao dịch. Điều này gây mất niềm tin của nhà đầu tư vào đội ngũ phát triển Pi Network, cũng như làm cho đồng coin này lún sâu vào các cáo buộc lừa đảo.

Đến tối 27/10, giá Pi Network sau khi bật tăng 26% dã giảm còn khoảng 8% với lượng cung xả mạnh.