Nhà đồng sáng lập xuất hiện không 'cứu' nổi giá Pi Network

"Dù Pi đang giảm, tôi muốn thử vận may khi chi 1.000 USD mua Pi với kỳ vọng giá tăng khi Chengdiao Fan xuất hiện tại sự kiện TOKEN2049", Thế Anh, một người chơi tiền ảo Pi Network trong gần bốn năm tại Quảng Trị, cho biết.

Theo anh, dù chăm chỉ "điểm danh" trên điện thoại, anh chưa thể nhận token từ dự án do không vượt qua được bước xác thực danh tính (KYC). Do đó, anh chọn cách mua Pi trên sàn giao dịch theo từng đợt. Khi có thông tin Chengdiao Fan tham gia sự kiện TOKEN2049 ở Singapore ngày 1-2/10, anh quyết định mua thêm Pi.

Giá tiền ảo Pi chưa thể phục hồi sau cú sập ngày 22/9. Ảnh: Duy Phong

Bà Fan là một trong ba nhà sáng lập của Pi Network, cùng với Nicolas Kokkalis và Vincent McPhillip năm 2019. Kokkalis giữ vai trò trưởng bộ phận công nghệ, Fan là trưởng bộ phận sản phẩm, còn McPhillip phụ trách cộng đồng nhưng rời dự án vào tháng 2/2021 vì bất đồng quan điểm.

Bà Fan chưa từng xuất hiện dưới vai trò nhà sáng lập của Pi Network trên truyền thông. Do đó, việc bà có mặt công khai tại một sự kiện quy tụ hàng loạt tổ chức, công ty, tên tuổi hàng đầu trong giới tiền số và blockchain khiến nhiều người dự đoán giá trị của tiền ảo này sẽ tăng mạnh.

Thực tế, khi có thông tin trên, cộng đồng Pi Network hoạt động sôi nổi hơn. Theo một quản trị viên fanpage với 150.000 thành viên về Pi Network trên Facebook, số lượng bài viết về nhà đồng sáng lập này tăng hơn 300% từ ngày 20 đến 30/9, nhất là khi bà cùng ông Kokkalis tham gia một sự kiện khác ở Seoul. Nhiều người kỳ vọng dự án bứt phá sau bài phát biểu của bà ở Singapore, kết hợp với quá trình cập nhật giao thức đồng thuận Stellar (SCP) của Pi Network gần đây sẽ khiến Pi tăng giá.

Tại sự kiện ngày 1/10, bà có bài phát biểu về chủ đề "Tương lai của tiền điện tử: Từ thanh khoản đến tiện ích - Con đường Web3 đến đổi mới". Trong đó, bà chỉ ra hai mục tiêu chính của Pi Network là mã hóa tài sản thực tế, xây dựng hệ thống nhận dạng KYC toàn cầu phục vụ xác minh cho hàng chục triệu người dùng; và xây dựng nền kinh tế kỹ thuật số mới thông qua cộng đồng Pi với hơn 60 triệu người dùng.

Tuy nhiên, cộng đồng nhanh chóng thất vọng. Từ mức 0,265 USD, giá Pi tăng nhẹ lên 0,278 USD mỗi đồng trước khi quay xuống 0,263 USD. Trước đó, Pi trải qua cú sập từ 0,35 xuống 0,18 USD, giảm 45%. Nếu tính từ đỉnh 3 USD hồi tháng 3, Pi Network đã sụt 94% giá trị.

"Bà ấy nói những câu chuyện cũ, công nghệ cũ, kỳ vọng cũ và thiếu con đường để Pi Network khác biệt với phần còn lại", tài khoản Binh Nguyen bình luận trên một hội nhóm về Pi.

Theo ghi nhận của 99Bitcoins, thực tế mỗi lần các đồng sáng lập Pi Network xuất hiện, giá đều giảm mạnh. Hồi tháng 5, sau bài phát biểu của Kokkalis tại sự kiện Consensus 2025, làn sóng bán tháo diễn ra khiến Pi sụt 42%. Khi ông gặp mặt cộng đồng người chơi ở Seoul ngày 22/9, giá Pi cũng giảm gần 20%.

Trong khi đó, Cointribune nhận định giá Pi Network "phản ánh sự hưng phấn ngày càng phai nhạt của một cộng đồng vốn đã gây nhiều tranh cãi". Trang này dự đoán "bức tranh u ám" thời gian tới, khi Pi khó bứt phá do khối lượng giao dịch thấp.

"Nếu không có tiến triển rõ rệt, Pi có thể rơi vào 'vùng lãng quên', khi những người nắm giữ lâu năm dần rút lui", trang Beincrypto bình luận.

Ông Nguyễn Hà Minh Thông, nhà sáng lập quỹ Cabo Capital (TP HCM), cho rằng giá Pi ở mức thấp nhất, giảm sâu qua từng tháng cho thấy niềm tin thị trường sụt giảm nghiêm trọng. Khối lượng giao dịch của Pi thấp thể hiện "tín hiệu chết" từ dự án, khi thanh khoản cạn kiệt, không còn nhà đầu tư mới, cộng đồng mất kiên nhẫn và niềm tin. "Một dự án tiền số không thể sống bằng cộng đồng nếu thiếu sản phẩm và thanh khoản thực tế", ông cảnh báo. "Hãy cân nhắc trước khi đầu tư thời gian, tài nguyên, niềm tin vào một thứ đang lao dốc về giá trị lẫn tâm lý thị trường".

Ngoài ra, việc Pi liên tiếp được "bơm" ra thị trường cũng khiến giá khó có thể đi lên. So với mức 6,9 tỷ token hồi tháng 6, số token lưu thông trên thị trường của Pi Network gần 8,25 tỷ tính đến 2/10.

Pi Network ra đời năm 2019, được quảng cáo giúp người tham gia sở hữu tiền ảo miễn phí bằng cách vào ứng dụng trên điện thoại "bấm tia sét" để điểm danh mỗi ngày. Việt Nam là một trong những thị trường có nhiều người tham gia "đào Pi". Dự án gây tranh cãi khi gần 6 năm mới "mở mạng", tức cho phép người dùng di chuyển Pi sang các nền tảng khác để trao đổi, giao dịch. Dù đã "mở mạng" hồi tháng 2, đây vẫn bị đánh giá là một dự án blockchain chưa hoàn chỉnh do chưa có hợp đồng thông minh (smart contract) cũng như chưa công khai nguồn mở.