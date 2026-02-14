Giá bạc hôm nay 14/2/2026 bước vào kỳ nghỉ Tết, bạc ‘bốc hơi’ 5-6 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước hôm nay 14/2/2026

Trong phiên giao dịch ngày 13/2, thị trường bạc trong nước biến động mạnh, giá bạc thỏi “bốc hơi” vài triệu đồng/kg so với chốt phiên trước đó.

Cụ thể, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,67-79,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá bạc miếng tại Phú Quý tăng nhẹ vài nghìn đồng mỗi lượng so với mở cửa, còn so với chốt phiên trước đó giảm mạnh 233.000-240.000 đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi của thương hiệu này so với lúc mở cửa tăng 140.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/kg ở chiều bán ra, nhưng vẫn thấp hơn 6,21-6,4 triệu đồng/kg so với chốt phiên trước đó.

Tương tự, dù có sự phục hồi sau cú giảm sốc vào buổi sáng, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/2 vẫn giảm 219.000-226.000 đồng/lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg giảm mạnh 5,84-6,03 triệu đồng/kg (mua - bán) so với chốt phiên trước đó. Theo đó, giá bạc miếng tại Ancarat lùi về ngưỡng 2,886-2,975 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi là 76,96-79,33 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), đóng cửa phiên giao dịch giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng, giảm 39.000-45.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng giảm 1,04-1,2 triệu đồng/kg (mua - bán), về mức 88,8-91,52 triệu đồng/kg.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, giá bạc thỏi giảm 5-6 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 14/2/2026

Trên thị trường thế giới, sau khi giảm sâu xuống 73,98 USD/ounce, giá bạc giao ngay lúc 21h16 ngày 13/2 (giờ Việt Nam) bất ngờ bật lên ngưỡng 78,93 USD/ounce. So với đóng cửa phiên trước đó, giá bạc giao ngay đã tăng gần 3,65 USD/ounce, tương đương mức tăng 4,84%.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng Ba cũng tăng 4,16%, lên mức 78,83 USD/ounce.

Giá bạc tăng trong phiên giao dịch đầu giờ tại Mỹ ngày thứ Sáu, lực mua mạnh được duy trì ngay trước khi công bố một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất trong tháng của Mỹ là chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Các nhà phân tích kỳ vọng CPI tháng 1 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi CPI “lõi” (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng được dự báo tăng 2,5% theo năm.

Trước đó, CPI tháng 12/2025 tăng 2,5% so với cùng kỳ, còn CPI lõi tăng 2,6%. Hôm thứ Năm, thị trường lan truyền tin đồn rằng số liệu CPI đã bị rò rỉ sớm và là một con số “nóng” về lạm phát. Tuy nhiên, tin đồn này dường như không có cơ sở.

Dự báo giá bạc

Các đợt rút bạc quy mô lớn khỏi hệ thống kho lưu trữ tại phương Tây đang phát đi tín hiệu về một sự dịch chuyển mang tính cấu trúc của thị trường toàn cầu, khi nhu cầu vật chất bắt đầu lấn át cơ chế định giá dựa trên thị trường “giấy”.

Số liệu lưu ký chính thức từ Sở Giao dịch Hàng hóa COMEX ngày 11/2/2026 cho thấy lượng bạc thuộc nhóm Registered giảm ròng gần 3,26 triệu ounce chỉ trong một ngày. Tổng tồn kho Registered theo đó rơi xuống mức 98,14 triệu ounce. Đồng thời, hơn 4,7 triệu ounce bạc vật chất bị rút khỏi nhóm Eligible trong vòng 24 giờ.

Theo chuyên gia David Morgan, những biến động này cho thấy “hệ thống lưu thông” của thị trường bạc toàn cầu đang bước vào giai đoạn căng thẳng cục bộ nghiêm trọng. “Thị trường vật chất đang giành quyền kiểm soát so với mức giá trên thị trường giấy tờ”, ông nói.

Tình trạng thắt chặt nguồn cung còn chịu tác động từ việc CME Group gần đây chuyển sang cơ chế ký quỹ tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị danh nghĩa, khiến chi phí tự động tăng khi giá đi lên. Ông Morgan cho rằng, cơ chế này đóng vai trò như một “phanh tự nhiên” đối với các đợt đầu cơ tăng nóng, buộc các vị thế sử dụng đòn bẩy cao phải rút lui và đẩy thị trường dần sang cấu trúc giao dịch dựa nhiều hơn vào tiền mặt. Đồng thời, ông nhấn mạnh ký quỹ càng tăng, thị trường càng bị đẩy gần hơn tới trạng thái giao dịch tiền mặt thuần túy.

Ở chiều cầu, các tín hiệu từ phương Đông tiếp tục là động lực chính khiến tồn kho bạc suy giảm. Báo cáo cho thấy Ấn Độ đã bổ sung 40 triệu ounce bạc vào các quỹ ETF chỉ trong hai tháng. Bên cạnh đó, Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải dự kiến áp dụng hạn ngạch phòng hộ (hedging) chặt chẽ hơn từ ngày 1/3, yêu cầu các bên tham gia phải chứng minh có liên hệ kinh doanh vật chất với các vị thế nắm giữ.

Những yếu tố này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ tăng giá, vị chuyên gia này nhận định. “Tôi cho rằng đỉnh cuối cùng của bạc có thể xuất hiện trong một đến hai năm tới”, ông nói.