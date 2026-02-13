Giá vàng hôm nay mới nhất (13/2) giảm sâu: Người mua xếp hàng kín vỉa hè, nhà vàng vẫn bán "trên giấy"

Giá vàng hôm nay 13/2 giảm đột ngột

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 13/2, nhu cầu mua vàng tiếp tục tăng cao khi giá vàng hôm nay giảm sâu về 179 triệu đồng/lượng. Người dân mua vàng tiếp tục xếp hàng dài, đông nghịt vỉa hè và các cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Người mua vàng tiếp tục xếp hàng dài tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trong ngày 13/2. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Hoàng Lương (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, anh đến cửa hàng Bảo Tín Minh Châu lúc hơn 10 giờ sáng nhưng vẫn thấy hàng dài người mua. Do đó, anh Lương có ý định ra về ngay sau đó.

"Tôi nghĩ là hôm nay mọi người đi sắm Tết nên người mua vàng vắng hơn nhưng vẫn rất đông người đến. Tôi cũng tranh thủ mua 2 chỉ vàng trước Tết do sau Tết sợ giá còn tăng cao hơn", anh Lương chia sẻ.

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, cửa hàng hôm nay bán ra tối đa 5 lượng vàng nhẫn/người nhưng khách hàng vẫn nhận giấy hẹn hơn 1 tháng sau quay lại nhận sản phẩm. Khách hàng nào mua dưới 8 chỉ vàng sẽ được nhận ngay.

Nhu cầu mua vàng tăng cao trong khi giá vàng hôm nay giảm mạnh. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 13 giờ 30 phút sáng nay ngày 13/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Khách mua vàng cũng xếp hàng kín mít cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải trong sáng nay. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hồi phục

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 14 giờ hôm nay ngày 13/2 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.909 USD/ounce, giảm mạnh 133 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua

Nguồn: Trading Economics

Theo Kico News, giá vàng thế giới đã có đợt giảm mạnh trong đêm qua do một đợt bán tháo trên diện rộng lan rộng khắp nhiều loại tài sản, các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân là do thanh lý bắt buộc chứ không phải do các yếu tố cơ bản.

Ông Michael Ball, chiến lược gia vĩ mô của Bloomberg MLIV nhận định động thái này là hoạt động bán có hệ thống hơn là điểm yếu cơ bản.

"Tâm lý né tránh rủi ro do sự gián đoạn bởi trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra trên thị trường chứng khoán hôm thứ Năm đang bắt đầu lan rộng, với kim loại giảm đột ngột do hoạt động bán tự động. Mặc dù có sự phục hồi nhẹ, nhìn chung kim loại đang bị ảnh hưởng nặng nề trong một đợt giảm giá đột ngột, giống như hoạt động bán theo chiến lược có hệ thống kiểu giảm rủi ro theo đà tăng trưởng mà bạn thường thấy từ cộng đồng CTA khi các mức giá bị phá vỡ", ông Ball chia sẻ.

Sự sụt giảm mạnh này dường như không liên quan đến bất kỳ sự thay đổi cơ bản nào trong tâm lý thị trường kim loại quý. Mặc dù một số người tham gia thị trường cho rằng động thái này thể hiện phản ứng chậm trễ đối với dữ liệu việc làm khả quan hơn dự kiến ​​hôm thứ tư, nhưng thời điểm và mô hình bán tháo không ủng hộ cách giải thích đó.