Giá bạc hôm nay 11/2: Bạc trong nước và thế giới cùng tăng

Bạc thỏi Ancarat ở mức 84,21 triệu đồng/kg

Sáng 11/2, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3,06 - 3,15 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 81,6 - 84,21 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 400.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 510.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,06 - 3,16 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 81,81 - 84,34 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 510.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 530.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 10/2.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,37 - 3,48 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tăng phiên thứ 3

Sáng 11/2 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 82,44 USD/ounce, tăng 0,72 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Sự ổn định nhanh chóng của giá bạc thế giới quanh mức 75-82 USD/ounce cho thấy bạc đã hoàn thành việc kiểm tra lại từ cơn sốt đầu cơ đến đáy giá trị công nghiệp của nó. Kim loại trắng này đã thành công trong việc trở lại khu vực kháng cự 81 USD/ounce. Điều này tạo ra cơ hội lớn hướng tới việc thử nghiệm kháng cự ở mức 94 USD/ounce.