Giá bạc hôm nay 13/2: Bạc trong nước và thế giới cùng giảm

Bạc thỏi Ancarat ở mức 79,49 triệu đồng/kg

Sáng 13/2, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,98 - 2,89 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 210.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chệnh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 77,09 - 79,49 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 5,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 5,68 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,87 - 2,96 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 230.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 240.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,69 - 79,06 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 6,1 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 6,29 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 12/2.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,29 - 3,39 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 13/2 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 77,09 USD/ounce, giảm 6,45 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới đột ngột giảm mạnh nguyên nhân là do đợt bán tháo đột ngột trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ giảm và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn. Ngoài ra, việc điều chỉnh mạnh của giá kim loại trắng này còn do quá trình tăng giá được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào đầu cơ ngắn hạn, khi giá giảm một lượng lớn tiền sẽ được rút ra khỏi thị trường. Nếu giá bạc xây được nền tích lũy ở giai đoạn này sẽ tạo tiền để cho sự bứt phá tiếp theo.