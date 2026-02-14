Lạng Sơn: Hàng nghìn xe chở hàng sang Trung Quốc ngày cuối năm

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra tấp nập. Mỗi ngày, có hàng nghìn phương tiện chờ làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Ghi nhận của PV Tiền Phong tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa qua biên giới diễn ra ổn định, thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện.

Hai bãi tập kết tại trước cửa khẩu tấp nập xe container ra vào để bốc dỡ hàng hóa, chuyển tải hàng hóa giữa phương tiện vận chuyển Việt Nam và Trung Quốc trước khi đưa sâu vào khu vực nội địa.

Cùng với đó, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ tấp nập đại diện của các doanh nghiệp đến làm thủ tục mở tờ khai hải quan cho hàng hóa thông quan qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Tại khu vực đường nối giữa Việt Nam và Trung Quốc, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau làm thủ tục đưa hàng hóa vào Việt Nam.

Đây là cửa khẩu có lượng phương tiện thông quan hàng hóa đông nhất trong hệ thống cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn. Đại diện Chi cục Hải quan khu vực VI, cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng trên 800 phương tiện làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu này. Mặt hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu này chủ yếu là máy móc, linh kiện và thiết bị sản xuất.

Để giảm thiểu tối đa thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, Chi cục đã tổ chức số hóa các quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Cục Hải quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu, kịp thời xử lý vướng mắc của đơn vị và doanh nghiệp.

Cùng với đó, lực lượng cán bộ thuộc các đội hải quan tại các cửa khẩu tổ chức phân luồng xanh, vàng, đỏ hàng hóa với mục tiêu không để doanh nghiệp phát sinh thêm chi phí bến bãi, vận tải do phải nằm chờ kiểm hóa. Bà Hà Thị Kim Dung, Đội trưởng Đội Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cho biết phương châm làm việc của lực lượng hải quan tại đây là "làm hết việc, không hết giờ" nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Chị Chu Thị Linh, đại diện Công ty XNK và TM Eureka, trụ sở tại Hà Nội, cho biết đơn vị mở tờ khai hàng hóa qua cửa khẩu Hữu Nghị. Chị cho biết buổi sáng đến làm thủ tục mở tờ khai cho lô hàng hóa thông quan và được xếp vào luồng vàng, hàng hóa sẽ được thông quan chậm nhất trong tối cùng ngày.

"Tôi cảm thấy rất hài lòng về trách nhiệm làm việc của cán bộ tại đây dù là những ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ. Tôi cũng được thông báo có thể nộp hồ sơ tờ khai trong dịp nghỉ để thông quan ngay sau khi cửa khẩu bên Trung Quốc hoạt động trở lại. Nếu có thể chấm điểm tôi sẽ chấm 10/10 cho chất lượng phục vụ của cán bộ tại đây", chị Linh chia sẻ.

Theo đại diện Chi cục Hải quan khu vực VI, ngay từ trước dịp nghỉ lễ Chi cục cùng với các lực lượng liên ngành như Ban quản lý cửa khẩu, Biên phòng, Công an và các cơ quan liên quan chủ động triển khai phương án phân luồng, điều tiết phương tiện; tăng cường trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng phía Quảng Tây, Trung Quốc trong công tác quản lý cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu của hai Bên.

Trong những ngày cuối năm, lượng hàng hóa mở thủ tục hải quan tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tăng cao, mỗi ngày có khoảng trên dưới 2.000 phương tiện chở hàng hóa thông quan, trong đó chủ yếu là xe chở hoa quả nhập khẩu.

Hai bên đã thống nhất tăng thời gian thông quan hàng ngày thêm 2 tiếng (đến 20 giờ) để hỗ trợ tăng lưu lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán của nhân dân hai nước tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài) từ ngày 01/02/2026 đến thời điểm phía Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán.

Riêng trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng hải quan tiếp tục nhận tờ khai và tổ chức thông quan sớm cho hàng hóa từ ngày 19/2 tại một số cặp cửa khẩu, lối mở đối với các doanh nghiệp đã hoàn thiện tờ khai. Từ ngày 24/2, các cửa khẩu sẽ bắt đầu hoạt động trở lại bình thường để đảm bảo hàng hóa được thông quan ngay từ những ngày đầu của năm mới.