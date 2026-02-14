Giá rẻ khó tin: Hoa Tết chỉ 20.000 đồng/chậu ở TPHCM

Chợ hoa xuân Bình Điền (phường Bình Đông, TPHCM) vừa chính thức khai trương. Hàng trăm nhà vườn từ các tỉnh miền Tây, nhiều nhất là từ vùng hoa ở tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp đã mang đủ các loại hoa lên thành phố bán trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Chợ hoa xuân Bình Điền được mệnh danh là chợ hoa rẻ nhất Sài thành, bởi ở đây nhiều chậu hoa chỉ có giá 20.000 đồng. Những chậu mai mini hoa to vàng rực rỡ, tiểu thương để bảng giá 100.000 đồng, khách thoải mái lựa chọn. Khi người mua ngỏ ý muốn giảm thêm, người bán vui vẻ giảm tiếp 10.000 - 20.000 đồng/chậu.

Giá cực mềm, khách mua chục chậu mai về chơi Tết với giá chỉ ngót nghét tầm 1 triệu đồng. "Mai này do chính gia đình tôi ươm trồng, sau đó tự đưa lên thành phố bán không qua trung gian. Tới đây được chợ Bình Điền miễn phí mặt bằng nên mình bán giá mềm cho khách. Tôi mới cập chợ được vài giờ nhưng đã bán được kha khá rồi, mừng lắm" - một nhà vườn ở tỉnh Vĩnh Long phấn khởi

Những chậu hoa sống đời, vạn thọ rực rỡ này chỉ có giá 20.000 đồng/chậu. Khách mua bất ngờ trước mức giá nên cứ hỏi đi hỏi lại cho chắc.

Giá quá rẻ, khách mua luôn 5 chậu vạn thọ (chỉ 100.000 đồng) đủ các màu về trang trí nhà cửa đón Tết. Nhiều khách hàng cho biết, hoa đẹp và rẻ nên sẽ giới thiệu thêm bạn bè, người thân để ủng hộ nhà vườn bán mau hết hàng.

Một gia đình chốt đơn 6 chậu sống đời với chỉ 120.000 đồng. Hầu như ai cũng vui khi đến chợ hoa xuân giá rẻ này.

"Nhà ở phường An Lạc nhưng năm nào tôi cũng đi phà sang chợ hoa Bình Điền để mua hoa chơi Tết. Giá ở đây rất mềm, phù hợp với thu nhập của tôi. Trong nhà có hoa tươi khoe sắc ngày xuân sẽ mang lại nhiều niềm vui trong suốt năm" - chị Thanh Vy (công nhân may) bộc bạch.

Hoa xuân khoe sắc thắm, giá rẻ bất ngờ

Hoa Tết được tiểu thương từ các tỉnh vận chuyển về TPHCM và liên tục xuống chợ

Chợ hoa xuân Bình Điền có 282 gian hàng. Đơn vị tổ chức là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA). SATRA miễn phí tiền thuê sạp cho các nhà vườn. Ngoài ra, nhà vườn có thể gửi hoa lại chợ sau 12h ngày 29 Tết, đơn vị tổ chức sẽ phân công người trông nom cẩn thận để sau Tết nhà vườn lên lấy về, tái sử dụng cho mùa sau.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá, việc miễn phí thuê gian hàng cho các thương nhân, nhà vườn bán hoa là một chính sách hết sức nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ cộng đồng.