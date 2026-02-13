Giá vàng hôm nay 13-2: Giảm thẳng đứng

Giá vàng hôm nay của thế giới có lúc giảm 157 USD/ounce

Lúc 6 giờ ngày 13-2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế rơi xuống 4.923 USD/ounce, giảm mạnh 157 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.080 USD/ounce.

Đợt giảm giá đồng loạt này không chỉ giới hạn ở vàng mà còn lan sang các tài sản khác như bạch kim, đồng, chỉ số chứng khoán Mỹ và giá dầu thô – đều chạm mức thấp trong ngày. Ngược lại, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,1%, trong khi đồng USD duy trì đà tăng nhẹ.

Những diễn biến này cho thấy một đợt thanh lý vị thế giao dịch đồng loạt trên nhiều thị trường, có thể xuất phát từ việc một số tổ chức lớn (như ngân hàng đầu tư hoặc quỹ đầu tư ) bán tháo để chốt lời hoặc cắt lỗ, kéo theo đà bán ra từ các nhà đầu tư khác

Một số nhà phân tích nhận định rằng hoạt động bán ra có thể liên quan đến kỳ vọng về báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 của Mỹ – dự kiến công bố vào sáng 13-2 (giờ Mỹ, tức chiều hoặc tối nay theo giờ Việt Nam).

Các dự báo đồng thuận cho thấy CPI tháng 1 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, một số tin đồn về dữ liệu CPI nóng hơn dự kiến đã lan truyền, góp phần thúc đẩy tâm lý phòng thủ và chốt lời sau chuỗi tăng ngày giá vàng tăng kéo dài.