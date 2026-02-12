Chốt giá vàng hôm nay ngày 12/2 đảo chiều giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 12/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 12/2 giữ giá vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 12/2, giá vàng trong nước ngày 12/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 12/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 12/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 12/2, tiếp tục giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/2, giữ ổn định giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 12/2, giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 177,5 –180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 12/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 12/2 giảm với giá vàng giao ngay giảm 23 USD/ounce, xuống mức 5.062 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.079 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, nhưng vẫn giữ được mốc trên 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng vẫn có cơ hội duy trì mặt bằng cao trong ngắn hạn, song biến động mạnh có thể xuất hiện khi các dữ liệu kinh tế mới được công bố.

Xu hướng tích trữ và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ thị trường vàng thế giới. Điều này phần nào "lấn át" tác động từ đồng USD mạnh và lợi suất tăng.

Về kỹ thuật, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 4 đang hướng tới vùng kháng cự quan trọng quanh mốc 5.200 – 5.250 USD/ounce. Nếu vượt thành công, dư địa tăng có thể mở rộng. Ngược lại, vùng 5.000 USD/ounce được xem là hỗ trợ gần, đóng vai trò "đệm" cho xu hướng hiện tại.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.062 USD/ounce (tương đương khoảng 159,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 12/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,3 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 12/2, giá vàng ngày 13/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.