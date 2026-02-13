Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/2 giảm cực mạnh trước nghỉ Tết

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/2 giảm giá vàng miếng xuống mức 179 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong phiên giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/2, giá vàng trong nước ngày 13/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 13/2, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/2, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/2, đồng loạt giảm rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 175,6 –178,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 175,5 – 178,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 176 – 179 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/2 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 92 USD/ounce, xuống mức 4.970 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.078 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco, vàng và bạc bị bán tháo nhanh nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Một số ý kiến cho rằng khả năng một ngân hàng đầu tư lớn hoặc quỹ phòng hộ đã xả các vị thế mua quy mô lớn có thể đã kích hoạt hiệu ứng "flash crash" ở nhiều thị trường cùng lúc.

Trong báo cáo công bố đầu tuần, ngân hàng UBS cho biết giá vàng đã chịu áp lực và hiện thấp hơn khoảng 7% so với mức đỉnh lịch sử, dù đã phục hồi trở lại. Thị trường vàng thế giới ghi nhận biến động mạnh, với mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ năm 2013 và mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ năm 2008.

Với giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.970 USD/ounce (tương đương khoảng 156,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 22,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/2, giá vàng ngày 14/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.