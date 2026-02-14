Người dân ùn ùn mua sắm Tết, siêu thị ở Hà Nội 'không lối thoát'

Tối 13/2 (26 tháng Chạp), kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày chính thức bắt đầu. Lượng khách đổ về các siêu thị Hà Nội để mua sắm tăng đột biến, hầu như nơi nào cũng trong tình trạng luôn chật kín.

Theo ghi nhận, các siêu thị lớn, nhỏ hay các cửa hàng tiện lợi bán đồ dùng, thực phẩm Tết đều chật như nêm. Dù trước đó, các quầy đều đã được bổ sung đầy hàng nhưng hiện đã vơi đi rất nhiều.

Tại AEON Hà Đông, ngay từ cuối giờ chiều, người tiêu dùng đã chen chúc mua hàng. Những giỏ xe chất đầy đồ nối đuôi nhau không ngớt.

Khu vực thu ngân luôn trong tình trạng quá tải, người mua phải chờ đến lượt thanh toán, có lúc mất vài chục phút.

Nhiều quầy nhanh chóng hết hàng khiến nhân viên siêu thị phải liên tục bổ sung, giúp hoạt động mua bán không bị gián đoạn.

Giỏ quà Tết các loại được trưng bày đa dạng, với mức giá từ vài trăm nghìn đến 2 triệu đồng.

Nhằm kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ, các siêu thị đã đồng loạt treo biển khuyến mại, giảm giá với nhiều mặt hàng.

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi được nghỉ làm, chị đã tranh thủ đi mua sắm Tết và mất 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thể ra khỏi siêu thị. "Có cảm giác mọi người đều đi mua sắm trong tối nay để những ngày tới được thảnh thơi dọn dẹp nhà cửa. Vì thế siêu thị nào hôm nay cũng rất đông. Nhiều lúc chờ quá lâu tôi định quay về, đến chỗ khác mua. Nhưng đoán là từ giờ đến Tết, chỗ nào cũng quá tải nên tôi lại cố chờ", chị Hà chia sẻ.

Từng thùng bánh kẹo, đồ uống được xếp đầy lên xe đẩy.

Những chiếc xe đẩy đầy ắp hàng hóa di chuyển khó khăn trong siêu thị.

Không chỉ khu vực thanh toán mà ngay tại các quầy hàng "hot" như bánh kẹo, bia, nước giải khát, thực phẩm...sự ách tắc cũng đã diễn ra. Dòng người phải chen chân, nhích từng chút một để chọn đồ.

Tại MM Mega Market Thăng Long, dòng người chờ thanh toán liên tục kéo dài, tràn sang cả khu vực trưng bày hàng hóa.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh Nguyễn Minh Phúc (phường Cổ Nhuế 1) khi nhìn hàng dài người chờ đợi phía trước. "Muốn quay về lắm rồi nhưng lại tiếc bao nhiêu đồ đã mất công chọn. Thôi đành tự động viên mình là muốn sắm cái Tết đủ đầy thì đành phải chấp nhận chen chúc", anh Phúc nói.

Khu vực bánh kẹo xá hàng bất ngờ trở thành tâm điểm hút khách dịp cận Tết. Các bà nội trợ đổ xô lựa chọn, cho thấy xu hướng tiêu dùng thực tế, tiết kiệm vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình.

Một "ma trận" bánh kẹo, thạch, socola...đủ màu sắc được bày bán la liệt với mức giá siêu mềm, chỉ từ 40.000 – 90.000 đồng/kg.

Trước sức mua tăng cao dịp Tết, MM Mega Market Thăng Long cũng liên tục tung ra chương trình giảm giá hấp dẫn. Đặc biệt, các loại trái cây tại đây đang có mức giá chỉ từ 40.000 - 110.000 đồng/kg, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn thực phẩm tươi ngon với chi phí tiết kiệm.

Sau một hồi chen chúc lựa chọn, những chiếc xe đẩy nặng trĩu thực phẩm đã tập kết về khu vực thu ngân, sẵn sàng theo chân người dân về nhà đón Tết.

Dự báo trong những ngày tới, sức mua tại các hệ thống siêu thị sẽ tiếp tục tăng mạnh.