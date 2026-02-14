Valentine cận Tết: Hoa tươi, quà bán chậm, khách có xu hướng đặt sớm, mua online

Tuy nhiên, thị trường không hẳn ảm đạm. Thay vì đổ xô đi mua vào đúng ngày 14/2, nhiều khách chọn cách đặt quà tặng sớm từ đầu tháng 2 hoặc mua qua mạng để chủ động thời gian.

Đặt hoa, quà sớm và mua online

Tại chợ hoa Cầu Giấy (Hà Nội), các sạp hoa vẫn tràn ngập sắc màu với đủ loại hoa hồng, hoa baby, tulip, cẩm chướng… Dù lượng khách đến mua trực tiếp không quá đông, các tiểu thương vẫn bận rộn chuẩn bị đơn đặt trước và gói hoa theo yêu cầu.

Theo chia sẻ của cô Hoa - chủ một ki-ốt tại chợ, năm nay khách có xu hướng đặt sớm hơn hẳn. “Valentine cận Tết nên nhiều người tặng hoa trước cho tiện, tránh cập rập. Từ đầu tháng 2 đã có khách đặt rồi”, cô nói.

Hoa hồng sophia được giới trẻ ưa chuộng. Ảnh: Nhật Hà

Tương tự, cô Tiến - một tiểu thương khác cho biết lượng khách đặt online và nhắn tin qua mạng xã hội tăng đáng kể, đặc biệt là nhóm sinh viên và nhân viên văn phòng. Nhiều người nhờ cửa hàng viết thiệp tay và giao tận nơi vì đúng dịp lễ họ đã về quê.

Không chỉ thay đổi về thời điểm mua, thị hiếu chọn hoa cũng khác trước. Nếu những năm trước hoa hồng đỏ truyền thống chiếm ưu thế thì năm nay, các mẫu hoa kết hợp nhiều loại, phối màu pastel như hồng phấn, trắng, kem lại được ưa chuộng hơn.

Các bó hoa nhỏ, gọn gàng, dễ vận chuyển được nhiều người lựa chọn vì phù hợp với lịch trình di chuyển cận Tết.

Socola tươi handmade với tạo hình dễ thương, độc đáo. Ảnh: Nhật Hà

Trước đây, thị trường quà tặng Valentine gần như bị “phủ sóng” bởi các thương hiệu socola ngoại nhập với mẫu mã bắt mắt, bao bì sang trọng và mức giá không hề rẻ. Tuy nhiên, mấy năm nay trở lại đây, sự xuất hiện của socola tươi handmade đã tạo nên làn gió mới giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.

Những hộp socola được làm thủ công, chú trọng vào độ tươi, ít ngọt, nguyên liệu chọn lọc cùng hình thức trang trí tinh tế nhanh chóng thu hút giới trẻ. Không chỉ đa dạng về hương vị như matcha, cà phê hay trái cây... socola tươi handmade còn cho phép cá nhân hóa theo thông điệp riêng khiến món quà trở nên ý nghĩa.

Trước đây, khách hàng có xu hướng chọn hoa màu đỏ cho ngày Valentine, tuy nhiên, theo thời gian thị hiếu thay đổi, các mẫu hoa mix dần được yêu thích. Ảnh: Nhật Hà

Anh Nguyễn Văn Nam (sinh viên) cho biết, đã đặt một bó hoa mix giá khoảng 220.000 đồng, kèm một hộp socola tươi để tặng bạn gái trước khi cả hai về quê. “Đến đúng ngày thì mình đã về nhà rồi nên tranh thủ đặt sớm cho chủ động”, anh chia sẻ.

Anh Hải Long (nhân viên văn phòng) cho biết năm nay anh đặt hoa từ ngày 10/2. “Mình nghĩ cận Tết ai cũng bận, sát ngày giá tăng hoặc giao hàng chậm nên đặt sớm cho yên tâm. Đặt trước còn có nhiều mẫu đẹp để chọn hơn”, anh nói.

Các tiểu thương bán hoa cho biết, Valentine cận Tết, mọi người có xu hướng đặt hoa sớm ngay từ đầu tháng 2. Ảnh: Nhật Hà

Trong khi đó, anh Thanh Thảo (kế toán) chia sẻ việc đặt hoa và quà online giúp tiết kiệm thời gian: “Mình xem mẫu trên Facebook, chọn bó hoa mix màu hồng phấn giá khoảng hơn 200.000 đồng, và hộp quà socola giá 150.000 đồng, nhắn cửa hàng viết thêm thiệp tay. Mọi trao đổi đều thực hiện online nên rất thuận tiện”.

Giá hoa, quà ổn định

Về giá cả, mặt bằng chung không biến động nhiều. Cụ thể, bó hoa nhỏ, thiết kế đơn giản giá từ 150.000 - 250.000 đồng; bó hoa cỡ trung, mix nhiều loại hoặc hoa hồng nhập khoảng 250.000 - 350.000 đồng; bó hoa lớn, gói cầu kỳ: 400.000 - 500.000 đồng.

Giá socola dao động từ 150.000 - 450.000 đồng tùy theo kích thước và độ cầu kỳ của món quà. Ảnh: Nhật Hà

Ngoài hoa tươi, thì hoa nhũ cũng được nhiều người chọn đặt mua bởi độ bền. Ảnh: Nhật Hà

Ngoài hoa tươi, nhiều cửa hàng còn chuẩn bị các hộp quà socola hình vuông, hình chữ nhật hoặc trái tim, giá từ 150.000 - 450.000 đồng. Những hộp quà này được đánh giá là gọn nhẹ, dễ mang theo hoặc gửi tặng trong dịp cận Tết.

Tú Anh (kỹ sư IT) cho biết giá hoa và socola năm nay tương đối ổn định, không tăng đột biến so với mọi năm. Tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn, anh cũng cân nhắc chi tiêu hợp lý, chọn những món quà vừa túi tiền nhưng vẫn đủ ý nghĩa để dành tặng người mình thương.