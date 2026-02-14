Giá vàng hôm nay (14/2): Hồi phục mạnh mẽ, vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 14/2 sẽ tăng trở lại?

Giá vàng hôm nay 14/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm sâu, xuống dưới mức 179 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá vàng SJC bán ra tại các thương hiệu đều ở mức 179 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá bán ra tại Bảo Tín Minh Châu cũng giảm mạnh (còn 179 triệu đồng/lượng) so với hôm trước, còn tại Doji, Phú Quý,... duy trì ổn định ở mức từ 178,6 - 178,7 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục bám sát thị trường thế giới. Do đó, có thể giá vàng trong nước sẽ có bước hồi phục tương tự giá vàng thế giới hồi trên mức 5.000 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 14/2 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm nhưng dự báo sẽ hồi phục.

Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 14/2, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua - bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng SJC tại Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán); giá vàng miếng SJC Hà Nội tại Vàng bạc đá quý Asean giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua - bán);...

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 176 - 179 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 175,6 - 178,6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 175,7 - 178,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng nay. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới chốt phiên tuần gần mức 5.500 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 14/2 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 5.042 USD/ounce, tăng mạnh 149 USD/ounce so với chốt phiên hôm trước đó.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng đã có đà phục hồi và kiểm tra ngưỡng kháng cự ở mức 5.000 USD/ounce khi áp lực lạm phát dường như đang giảm bớt, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Theo thông báo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ hôm thứ Ba, Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,2% trong tháng 1/2026, sau mức tăng 0,3% trong tháng 12 năm trước. Con số lạm phát thấp hơn một chút so với dự kiến ​​của các nhà kinh tế, khi họ kỳ vọng mức tăng 0,3%.

Tuy nhiên, lạm phát hàng năm tăng 2,4%, giảm mạnh so với mức tăng 2,7% được ghi nhận vào tháng 12. Theo dự báo đồng thuận, các nhà kinh tế kỳ vọng mức tăng 2,5% trong 12 tháng qua.

Báo cáo cũng lưu ý rằng lạm phát lõi, vốn loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, không tăng tốc, cho thấy giá cả cao hơn chưa lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế. Chỉ số CPI lõi tăng 0,3%, sau mức tăng 0,2% trong tháng 12/2025. Lạm phát lõi tăng phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Lạm phát lõi hàng năm tăng 2,5% trong tháng 1/2026, không thay đổi so với tháng 12/2025. Thị trường vàng đã kịp thời tăng nhẹ sau khi có phản ứng tích cực với dữ liệu lạm phát mới nhất.

Trước đó, các nhà phân tích đã cố gắng giải thích hiện tượng "sụp đổ chớp nhoáng" vào hôm thứ năm trên thị trường kim loại và chỉ số chứng khoán Mỹ.

Thị trường hợp đồng tương lai vàng và một số kim loại quý khác đã lao dốc vào ngày thứ năm khi những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra làn sóng bán tháo trên nhiều thị trường, với các nhà giao dịch thuật toán dường như đã khuếch đại sự sụt giảm đột ngột của kim loại quý này.