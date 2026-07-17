Gần 30 ha phường Nghĩa Đô sắp bị Hà Nội thu hồi làm gì?

Hà Nội thu hồi đất phường Nghĩa Đô 2026 mới nhất

Trong giai đoạn 2026 - 2030, gần 30 ha đất tại phường Nghĩa Đô dự kiến được Hà Nội thu hồi để phục vụ triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông, công trình công cộng, khu tái định cư và chỉnh trang đô thị.

Theo danh mục dự kiến, có 22 dự án nằm trong kế hoạch thu hồi đất, trong đó có 19 dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, chủ yếu dành cho các công trình giao thông, giáo dục, văn hóa, tiêu thoát nước và tái định cư.

Nổi bật là tuyến đường số 3 dẫn vào Khu đô thị Tây Hồ Tây; tuyến đường nối từ đường số 3 đến đường Trần Cung; tuyến kết nối đường Phạm Văn Đồng với Khu đô thị Nam Cường; tuyến từ chung cư Đông Đô kéo dài đến đường Xuân Tảo cùng nhiều tuyến đường nội bộ khác.

Một góc tại phường Nghĩa Đô. Ảnh: Lê Minh

Một số dự án được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông hiện hữu cũng nằm trong danh mục như mở thông ngõ 20 phố Nghĩa Đô ra đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài; giải phóng mặt bằng khớp nối đường Xuân Tảo; xây dựng tuyến đường giữa khu dân cư với các ô đất cây xanh cách ly dọc đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Thành phố cũng dự kiến đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội. Công trình hướng tới giải quyết tình trạng ngập úng tại nhiều khu đô thị lớn như Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra cũng như các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh và Gia Lâm.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố dự kiến xây dựng Trường THCS Cổ Nhuế 1B; đầu tư tuyến đường kết nối Trường Tiểu học Cổ Nhuế 1, Trường THCS Cổ Nhuế 1 với Khu đô thị Tây Hồ Tây; đồng thời xây dựng tuyến đường rộng 13,5 m dẫn vào cơ sở 3 Trường Mầm non Nghĩa Đô.

Để đáp ứng nhu cầu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, dự án Khu tái định cư Xuân La cũng được đưa vào kế hoạch nhiều hạng mục gồm các ô đất CT1, CT2, CT3, CT4, trường mầm non, sân thể thao, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Ở nhóm dự án chỉnh trang đô thị, thành phố dự kiến xây dựng tuyến đường nối từ khu chung cư 11 tầng của Cục Quản trị A ra đường Hoàng Quốc Việt, đồng thời mở thêm tuyến kết nối khu chung cư này với đường Phạm Văn Đồng nhằm tăng khả năng liên kết giao thông trong khu vực.

Bên cạnh các dự án đầu tư công, phường Nghĩa Đô có 3 dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đáng chú ý là dự án cải tạo, xây dựng lại nhà A và nhà B khu tập thể Nghĩa Đô. Đây là khu tập thể cũ nằm trên địa bàn có vị trí thuận lợi, tiếp giáp nhiều trục giao thông lớn như Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Huyên và Phạm Văn Đồng, đồng thời nằm gần các khu đô thị phát triển như Tây Hồ Tây, Nghĩa Đô và Cổ Nhuế.

Hai dự án còn lại gồm xây dựng hệ thống Trường Mầm non, Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Hà Nội Grammar School và dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế.

Việc đồng thời triển khai các dự án hạ tầng, giáo dục, tái định cư và cải tạo nhà ở được kỳ vọng sẽ tạo động lực hoàn thiện không gian đô thị khu vực phía Tây Bắc Hà Nội trong những năm tới, đồng thời nâng cao khả năng kết nối giao thông và chất lượng hạ tầng phục vụ người dân trên địa bàn phường Nghĩa Đô.

Danh sách các dự án vốn ngân sách bị thu hồi tại phường Nghĩa Đô

Danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách bị thu hồi tại phường Nghĩa Đô